Davis z močnim nokavtom ustavil Romera in se poslovil od Mayweatherja

A ravno v teh dneh v javnost curljajo vse glasnejše govorice, da odnos med njima ni najboljši. Davis je namreč na podkastu Last Stand na vprašanje voditelja, če je čas, da zapusti Mayweatherjevo agencijo, odgovoril: "Dejstvo je, da moram postati moški, ki skrbi sam zase, odgovornost mora postati moja prioriteta. Prišel je čas za to."

Marca letos je Mayewather tudi naslovil govorice o mogoči prekinitvi sodelovanja. "Nič ni večno. Vedno bom imel rad "Tanka". Rad ga imam in nanj gledam kot na svojega sina. On mora storiti to, kar je najboljše zanj. Mislim, da sem z njim opravil odlično delo in ponosen sem nanj," je odnos s svojim varovancem opisal Mayweather.