De Fries še sedmič zapored obranil naslov prvaka in nato izzval Pudzianowskega

Phil De Fries je po 40 sekundah borbe Ricarda Prasela brez težav zrušil, a se je Brazilec hitro pobral in tudi sam poskusil z rušenjem. Ob tem pa je izkušeni Anglež situacijo obrnil in se v parterni borbi znašel na vrhu, od koder je počasi začel zdelovati nasprotnika, ki se mu je hitro začelo zapirati levo oko. Po štirih minutah borbe pa je De Friesu uspelo levico potisniti pod Praselov vrat in močno stisniti, Brazilcu pa ni preostalo drugega kot da potapka. Rekorder po številu obramb naslova prvaka v KSW-ju pa je takoj po borbi dal jasno vedeti, koga si želi za naslednjega tekmeca: "Počutim se odlično, a hočem vedeti kje je Pudzian (Mariusz Pudzianowski op. a.)? Hočem Pudziana!"