De Fries želi nadaljevati dominanco v težki kategoriji, Prasel ima drugačne načrte

Po skoraj dveh mesecih čakanja je znova čas za borbo za naslov prvaka v eni največjih evropskih organizacij mešanih borilnih veščin. Na dogodku KSW 74 se bosta namreč pomerila nesporni prvak Phil De Fries, ki bo že sedmič zapored branil naslov prvaka, in prvi izzivalec Ricardo Prasel. Borilni spektakel si lahko v soboto od 19.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

Phil De Fries je 36-letni Anglež, ki se je v bogati karieri meril tako nekaterih najmočnejših organizacijah mešanih borilih veščin, kot so Bellator, M-1 Global in tudi v UFC-ju, kjer je zbral dve zmagi in tri poraze. Svoj 'dom' pa je naposled našel v poljsi organizaciji KSW, kjer je že več kot štiri leta vladar težke kategorije. Šampionski pas je namreč osvojil aprila 2018 na svojem debitantskem nastopu v KSW-jevi kletki, naslov prvaka pa je nato kar šestkrat uspešno obranil. Nazadnje mu je to uspelo februarja letos, ko je postopoma izčrapl in nato v peti rundi zaključil srbskega borca Darka Stošića. Tokrat pa mu bo veselje poskusil pokvariti Ricardo Prasel.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

32-letni Brazilec nemških korenin, ki ga je zanimiva življenjska zgodba ponesla vse od nogometne akademije Chelseaja, kje se je kalil kot vratar, pa do profesionalnega MMA borca in sedaj kandidata z naslov prvaka v KSW-ju. Prasel je ognjeni krst v poljski organizaciji doživel marca letos, poskrbel za presenečenje in premagal takrat drugouvrščenega izzivalca prvaka težke kategorije, Michala Kito. In, ko je maja nato že po dobri minuti in pol borbe z lepo izvedeno potreditvijo premagal še nekdanjega UFC-jevega borca Daniela Omielanczuka je bilo jasno, da se bo Brazilec slej kot prej boril za naslov prvaka.

icon-link KSW 74: De Fries vs Prasel FOTO: VOYO

V predzadnji borbi večera se bosta pomerila nekdanji rokoborec, ki se lahko pohavlit udi z bronasto medaljo iz olimpijskih iger leta 2012 Damian Janikowski in nekdaj zelo perspektivni britanski borec Tom Breese, ki je bil še nedavno član UFC-ja, kjer pa so mu zaradi težav s paničnimi napadi, zaradi katerih je tik pred zdajci odpovedal dve borbi,zaradi neizpolnjevanja obveznosti prekinili pogodobo. Po odhodu iz najmočnejše svetovne MMA organizacije se je dvakrat uspešno meril v nizozemski Levels Fight League, sedaj pa ga čaka debi v KSW-ju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še pred tem čaka težko delo še enega nekdanjega UFC-jevega borca, ki se prav tako v ameirški organizaciji ni proslavil in sicer že omenjenega Darka Stošića. 30-letni Srb je febuarja letos zapravil prvo priložnost postati KSW-jev prvak, tokrat pa ga še drug v karieri čaka izkušeni Poljak Michal Kita. Stošić in Kita sta se že pomerila junija lani, ko je slednji sicer uvodno rundo dobival, a jo je Stošić nato po štirih minutah obrnil sebi v prid in nokavtiral sedaj 42-letnega Poljaka z vzdevkom 'Masakra'.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V srednjetežki kategoriji nas čaka še en zanimiv obračun in sicer med petopsotavljenim izzivalcem Cezaryjem Kesikom in dve leti mlajšim rojakom Tomaszom Romanowskim, ki je pred dobrim mesecem dni brez težav premagal Andrzeja Grzebyka. Za morebitno mesto prvega izzivalca v bantamski kategoriji pa se bosta pomerila četrto in petopostavljeni izzivalec Werlleson Martins in Pawel Politylo. Martins, sicer nekdanji prvak srbske MMA-organizacije Serbian Battle Championship, je aprila letos po hitrem postopku zamenjal poškodovanega Zurika Jojuo in se s Sebastianom Przybyszem pomeril za naslov prvaka. Čeprav se je Poljaku dobro zoperstavil, je moral v peti rundi le potapkati in priznati poraz. Na istem dogodku je Martinsov tokratni nasprotnik Politylo po soglasni sodniški odločitvi ugnal Patryka Chrobaka in s tem dosegel še četrto zmago v KSW. Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Phil De Fries – Ricardo Prasel Srednjetežka kategorija: Damian Janikowski – Tom Breese Težka kategorija: Darko Stošić – Michal Kita Srednjetežka kategorija: Cezary Kesik – Tomasz Romanowski Bantamska kategorija: Werlleson Martins – Pawel Politylo Velterska kategorija: Kacper Koziorzebski – Emil Weber Meek Ženska slamnata kategorija: Anita Bekus – Sofiia Bagishvili Peresna kategorija: Wojciech Kazieczko – Eduard Demenko Srednjetežka kategorija: Arkadiusz Mruk – Borys Dzikowski