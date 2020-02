'Dejan Zavec mi je kot drugi oče’

Tomi Lorenčič je talentirani mladi boksar, ki se že pri 20 letih lahko pohvali z dvema naslovoma državnega prvaka v članski konkurenci, in to tako v velterski kot v srednji kategoriji. Enega najobetavnejših mladih boksarjev smo posedli na vroči stol 25. oddaje 24 RUND in ga zaslišali o njegovi športni poti, načrtih za prihodnost ter tudi o brilijantni predstavi Tysona Furyja proti Deontayju Wilderju.

