Denar se kar lepi nanj: Mayweather 'posebni svetovalec' na Kitajskem

Še vedno nepremaganemu Floydu Mayweatherju Jr., ki je že več let povsem v vrhu največjih športnih zaslužkarjev, kljub boksarski upokojitvi posel cveti. Po tem, ko se je že dvakrat vrnil med aktivne športnike in v ekshibicijskih obračunih premagal Conorja McGregorja in Tenšina Nasukavo, so ga zdaj v svoje vrste zvabili vodilni pri Kitajski boksarski zvezi, ki so sporočili, da je 42-letni nekdanji svetovni prvak postal svetovalec ekipe, ki se pripravlja na olimpijske igre v Tokiu.

Dogovor so potrdili na uradnem računu zveze na kitajskem družbenem omrežju WeChat. Kitajci so leta 2004 v Atenah osvojili prvo boksarsko odličje, nato so bili v Riu leta 2016 še štirikrat na zmagovalnem odru.

Mayweather je bogato zaslužil že z nedavnima borbama proti McGregorju in Nasukavi, nekdanjega prvaka organizacije UFC je leta 2017 premagal v Las Vegasu in vknjižil še okroglo 50. zmago v karieri, ob katari je v žep pospravil še okoli 250 milijonov evrov. Precej manj, a še vedno zelo spodobno, je zaslužil decembra lani, ko se je tik pred novim letom pomeril z japonskim kickbokserjem Nasukavo, zgolj nekaj minut v ringu mu je prineslo okoli osem milijonov evrov. Finančne podrobnosti njegovega dogovora s kitajsko zvezo za zdaj še niso znane.