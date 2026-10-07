Ganec? Slovenec? Irec? 'Med poletji sem bil v Sloveniji tudi po dva meseca'

"Avgusta sem bil v Mariboru z mojo družino. In ja, dobro je." To so dejanske besede, s katerimi je pogovor začel Denis Frimpong, nadaljevanje pa je potekalo v angleščini, saj že od petega leta živi na Irskem. Pred tem sta bila njegov dom še Kanada in Avstrija. Čeprav nikoli ni živel v Sloveniji, jo je že velikokrat obiskal: "Ko sem bil mlajši, sem vsako poletje obiskal stare starše in ostal vsaj dva tedna, včasih tudi mesec ali dva."

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Frimpong se je rodil v bližini avstrijsko-slovenske meje, čez nekaj mesecev je družina odpotovala v kanadski Toronto, po par letih pa dom našla na Irskem, kjer je najprej živela v Droghedi, kasneje v Cavanu, nato pa v Dublinu. "Kot otrok nisem cenil tega, da smo se veliko selili. Težko je bilo menjavati šole in iskati nove prijatelje, ko sem odrasel, pa sem spoznal, da se zato lažje privajam na nova okolja," pravi Denis The Menace. Njegovo otroštvo pa ni bilo težko zgolj zaradi številnih selitev, pač pa tudi zaradi barve kože. "V tem času ni bilo veliko ljudi mešane rase in ni bilo skupnosti, kateri bi pripadal. Ni bilo veliko Slovencev, ni bilo veliko Gancev. Spoznal sem nekaj Hrvatov in Srbov, s katerimi sem se povezal, ampak vseeno ni enako," je nadaljeval Frimpong.

Denis Frimpong FOTO: X

Pozen začetek uspešne športne poti

Večina borcev, ki uspe zgraditi izjemno kariero, se z borilnimi veščinami sreča že v zgodnjih najstniških letih, pri Frimpongu pa je bila zgodba drugačna. "Pri 23 letih sem začel z jiu-jitsujem, z MMA-jem pa sem se prvič srečal v obdobju koronavirusa," je še povedal 31-letnik, ki se je med profesionalce podal pred tremi leti in pol. V tem obdobju je nanizal že 12 dvobojev, večino teh pod okriljem najvplivnejše evropske organizacije Oktagon. Trenutno ima na računu osem zmag in štiri poraze, naslednja borba pa ga čaka čez natanko en mesec, ko mu bo v nemškem Hannovru nasproti stal Ozan Aslaner, ki mu predstavlja primerno oviro na poti do njegovega glavnega cilja – šampionskega pasu v lahki kategoriji organizacije Oktagon.

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Gansko-slovenskega borca se je tekom kariere prijel vzdevek "Denis The Menace" – gre za naslov filma, ki je v slovenščino preveden kot Denis Pokora. "To je film, ki ga poznajo vsi. V telovadnici rad delam potegavščine in že kot amater sem imel rad trash talk, tako da so fantje v telovadnici rekli, da mi ta vzdevek odlično pristaja."

Paddy Pimblett – od spora do sprave

Frimpong pa še zdaleč ni edini Otočan, ki obožuje trash talk. Takšen je tudi svetovno znani angleški borec Paddy Pimblett, s katerim sta se pred časom pošteno zapletla. "Bila sva v sporu. Nekateri to rešujejo na sodiščih, drugi z orožjem, midva pa sva se dobila v telovadnici," je povedal Frimpong, ki je s tapkanjem predal dvoboj, Pimblett pa do posredovanja prisotnih ni prenehal z davljenjem in bil nato deležen številnih kritik.

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"Rokovala sva se in najin odnos je zdaj dober. Treniram v Manchestru in Liverpool je oddaljen le uro, tako da večkrat odpotujem tja. S Paddyjem sem od tistega sparinga večkrat treniral, tako da se je vse izteklo odlično. Rešila sva spor in vesel sem, da lahko zdaj med pripravami delim kletko z enim izmed najboljših lahkokategornikov na svetu."

Odnos s slovenskimi borci