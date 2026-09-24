Desetletje v nastajanju: borba gigantov je končno tukaj

Kdor spremlja boksarsko sceno, dobro ve, kaj v svetu težke kategorije pomenita Tyson Fury in Anthony Joshua. Nekoč sta bila dva velikana iste generacije, dva prvaka, katerih poti so se leta prepletale, a se nikoli zares niso srečale. Zdaj bo čakanja konec. Anthony Joshua in Tyson Fury bosta 11. decembra 2026 v Cardiffu prvič stopila v isti ring, pod streho stadiona Principality. In končno se bosta največji imeni britanskega boksa zadnjih let, pa tudi ena največjih imen svetovnega boksa, srečali v ringu.

Pot do težko pričakovanega obračuna je bila dolga in polna preobratov. Navijači že od leta 2016 nestrpno čakajo, da bi se britanska velikana pomerila v ringu. Prvi resnejši koraki so bili narejeni leta 2020, ko sta se tabora dogovorila o osnovah za dva dvoboja, leto pozneje pa podpisala pogodbi za težko pričakovani obračun v težki kategoriji. A načrte je prekrižal Deontay Wilder. Američan je prek arbitraže dosegel, da je Fury še vedno zavezan k tretjemu dvoboju z njim. Arbitraža mu je pritrdila, zato Fury ni mogel neposredno v obračun z Joshuo, temveč je moral najprej izpolniti svojo pogodbeno obveznost in se še enkrat pomeriti z Wilderjem.

Tudi naslednji poskus je leta 2022 padel v vodo.