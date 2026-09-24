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Borilni športi

Desetletje v nastajanju: borba gigantov je končno tukaj

Cardiff, 24. 09. 2026 17.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Anthony Joshua, Tyson Fury

Dvoboj, ki ga britanska in mednarodna boksarska javnost čaka in pričakuje že desetletje, je potrjen. Dolga leta je bil dvoboj med Anthonyjem Joshuo in Tysonom Furyjem ena največjih neuresničenih zgodb svetovnega boksa. Zdaj se bosta velikana boksa "končno" udarila 11. decembra na stadionu Principality v Cardiffu.

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Kdor spremlja boksarsko sceno, dobro ve, kaj v svetu težke kategorije pomenita Tyson Fury in Anthony Joshua. Nekoč sta bila dva velikana iste generacije, dva prvaka, katerih poti so se leta prepletale, a se nikoli zares niso srečale. Zdaj bo čakanja konec. Anthony Joshua in Tyson Fury bosta 11. decembra 2026 v Cardiffu prvič stopila v isti ring, pod streho stadiona Principality. In končno se bosta največji imeni britanskega boksa zadnjih let, pa tudi ena največjih imen svetovnega boksa, srečali v ringu.

Tyson Fury, Anthony Joshua
Tyson Fury, Anthony Joshua
FOTO: 24ur.com

Dolga pot do borbe

Pot do težko pričakovanega obračuna je bila dolga in polna preobratov. Navijači že od leta 2016 nestrpno čakajo, da bi se britanska velikana pomerila v ringu. Prvi resnejši koraki so bili narejeni leta 2020, ko sta se tabora dogovorila o osnovah za dva dvoboja, leto pozneje pa podpisala pogodbi za težko pričakovani obračun v težki kategoriji. A načrte je prekrižal Deontay Wilder. Američan je prek arbitraže dosegel, da je Fury še vedno zavezan k tretjemu dvoboju z njim. Arbitraža mu je pritrdila, zato Fury ni mogel neposredno v obračun z Joshuo, temveč je moral najprej izpolniti svojo pogodbeno obveznost in se še enkrat pomeriti z Wilderjem.

Tudi naslednji poskus je leta 2022 padel v vodo.

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Toda tokrat je drugače. Fury in Joshua se bosta vendarle srečala v Veliki Britaniji – na domačem terenu. Dogodek nastaja v sodelovanju savdskega boksarskega mogotca Turkija Alalshikha, revije The Ring in predsednika UFC Dane Whita. Njegova vpletenost kaže, koliko različnih vplivnih akterjev je bilo potrebnih, da je po letih neuspelih pogajanj končno prišlo do dogovora. Alalshikh obračun vidi kot srečanje dveh velikanov svoje generacije in dvoboju pripisuje posebno mesto v zgodovini boksa. Tako je po letih čakanja, neuspelih pogajanj in številnih preobratov zdaj končno vse pripravljeno na borbo gigantov boksa.

Razlagalnik

Težka kategorija je najvišja in najbolj prestižna težnostna kategorija v profesionalnem boksu. V njej ni zgornje meje glede telesne teže boksarjev, kar pomeni, da se v ringu pogosto srečajo izjemno močni in veliki športniki. Zgodovinsko gledano so prvaki v težki kategoriji veljali za 'najmočnejše ljudi na svetu', saj so njihovi udarci pogosto dovolj siloviti, da nasprotnika nokavtirajo z enim samim čistim zadetkom.

Deontay Wilder, znan pod vzdevkom 'Bronasti bombnik', je ameriški boksar, ki je med letoma 2015 in 2020 držal naslov svetovnega prvaka po verziji WBC. Znan je po svoji izjemni moči udarca, saj ima enega najvišjih odstotkov nokavtov v zgodovini boksa. Njegova trilogija borb proti Tysonu Furyju velja za eno najbolj dramatičnih in odmevnih rivalstev v modernem boksu, ki je močno zaznamovalo potek karier obeh boksarjev.

Revija The Ring, ustanovljena leta 1922, je v boksarski skupnosti znana kot 'Biblija boksa'. Organizacija podeljuje prestižne naslove svetovnega prvaka, ki so med poznavalci izjemno cenjeni, saj niso vezani na nobeno specifično boksarsko zvezo, temveč temeljijo na objektivnem rangiranju najboljših boksarjev na svetu. Osvojitev naslova po verziji The Ring velja za potrditev, da je boksar nesporno najboljši v svoji kategoriji.

Dana White je dolgoletni predsednik organizacije UFC (Ultimate Fighting Championship), ki je postala vodilna sila v svetu mešanih borilnih veščin (MMA). Pod njegovim vodstvom se je ta šport razvil iz obrobne discipline v globalni medijski fenomen. Njegova vpletenost v boksarske dogodke, kot je omenjeno v besedilu, pogosto pomeni vnos poslovnih modelov in marketinških strategij, ki so značilne za MMA industrijo, z namenom povečanja komercialnega dosega velikih boksarskih spektaklov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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