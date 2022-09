Diaz pred obračunom s čečenskim 'Volkom': Pripravljen sem na rokenrol

Ljubitelji mešanih borilnih veščin že nestrpno pričakujejo UFC 279, na katerem sicer ne bo borb za šampionske pasove, a bo vseeno zelo vroče. Dogodek bosta namreč naslovila vselej atraktivni Nate Diaz, ki se bo najverjetneje še zadnjič pomeril pod okriljem UFC-ja, in trenutno eden najbolj vročih borcev na svetu Khamzat Chimaev. Borilni spektakel si boste lahko v nedeljo ob 4.00 v živo ogledali na VOYO.

Izjemno popularni Nate Diaz, ki že dalj časa ni na isti valovni dolžini kot UFC in njen predsednik Dana White, bo naposled le dobil priložnost, da oddela še zadnjo borbo pod okriljem ameriške organizacije, kar je pogodbeno dolžan izpolniti. A pri UFC-ju mu za slovo niso namenili lahkega nasprotnika. Ravno nasprotno, dolgoletni delodajalci ga bodo skoraj dobesedno vrgli med volkove. Diaz se bo namreč ta konec tedna pomeril s še neporaženim švedskim borcem, rojenim v Čečeniji, Khamzatom Chimaevim, čigar vzdevek je 'Volk'.

28-letni Chimaev, ki je v profesionalne MMA vode zaplaval šele pred dobrimi štirimi leti, je zelo hitro postal najbolj vroč borec na svetu. Nase je opozoril julija 2020, ko se je pridružil UFC-ju in nemudoma postavil svojevrsten rekord: v le desetih dneh je dosegel dve zmagi, z obema nasprotnikoma skupaj pa je opravil v manj kot eni rundi (Johna Philipsa je prisilil v podreditev po le minuti in 12 sekund borbe, Rhysa McKeeja pa je nokavtiral po treh minutah in devetih sekundah borbe). Ko je 'Borz' oziroma 'Volk' v le 17 sekundah nokavtiral še Geralda Meerschaerta in dominantno odpravil Lija Žinglianga, mu je UFC aprila letos namenil prvi pravi test: trdoživega Brazilca Gilberta Burnsa. Po 15-minutni vojni, v kateri je bil Chimaev sploh prvič v karieri resno ogrožen, se je čečenski borec lahko po soglasni sodniški odločitvi razveselil še 11. zmage v profesionalni karieri in dejal, da bo 'zmlel' kogarkoli, ki bo postavljen pred njega.

Pri UFC-ju so te besede vzeli resno in mu priredili borbo z Natom Diazom, ki zagotovo ni več tako dober borec, kot je nekoč bil. Prav zaradi tega dejstva nekateri ljubitelji MMA-ja UFC-ju zamerijo po njihovem mnenju podlo potezo, s katero se želijo znebiti mlajšega izmed bratov Diaz. "UFC želi prikazati, kot da sem si želel to borbo, ki je nisem hotel in je še vedno nočem ... a sedaj mi je povsem vseeno. Boril se bom s komer koli. Pritisk je na njem," pa je o tej potezi jasen Diaz, ki si želi le svobode: "Dolgo že tičim v UFC-jevi kletki. Narediti moram, kar pač moram, da me bodo pustili, pa naj bo to borba z najtežjim možnim nasprotnikom, kakorkoli mu je že ime ... Pripravljen sem na rokenrol." In čeprav je na stavnicah Chimaev velik favorit, Diaza nikakor ne gre povsem odpisati. Spomnimo se le Američanove zadnje borbe proti sedaj prvaku velterske kategorije Leonu Edwardsu, ki jo je Britanec 24 minut prepričljivo dobival, v zadnji minuti borbe pa ga je Diaz stresel in skoraj obrnil borbo sebi v prid. Če pa smo lahko v kaj prepričani, pa je, da bo Diaz vsaj enkrat poskusil Šveda zadeti s kultnim Stockton Slapom, in če slučajno zmaga, lahko le upamo, da bomo še zadnjič slišali slavni stavek: "I'm not suprised mother*******!"

icon-link UFC 279: Chimaev vs. Diaz FOTO: AP

Še pred Chimaevim in Diazom bosta v oktagon stopila že omenjeni Li Žingliang in še en ljubljenec občinstva Tony Ferguson. Kitajec se je po porazu s Švedom pobral s prepričljivo zmago proti ruskemu veteranu Muslimu Salikovu, 'El Cucuy' pa bo poskusil prekiniti slab niz, v katerem je nanizal kar štiri zaporedne poraze, ki so sledili šestletnemu obdobju neporaženosti, v katerem je nanizal 12 zmag in osvojil tudi začasni šampionski pas lahke kategorije.

Za obilico zabave bosta že pred tem verjetno poskrbela vedno glasni Kevin Holland in Daniel Rodriguez, videli pa bomo tudi eno borbo v ženski konkurenci, in sicer med Irene Aldana in Macy Chiasson. Mehičanka na lestvici izzivalk bantamske kategorije zaseda četrto mesto, Američanka pa deseto. Za otvoritev borilnega spektakla pa bosta poskrbela nekdaj zelo perspektivni Johnny Walker in Ion Cutelaba, ki še upata na vzpon po lestvici izzivalcev poltežke kategorije. Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Velterska kategorija: Khamzat Chimaev – Nate Diaz Velterska kategorija: Li Žingliang – Tony Ferguson Dogovorjena teža (približno 81,6 kg): Kevin Holland – Daniel Rodriguez Ženska bantamska kategorija: Irene Aldana – Macy Chiasson Poltežka kategorija: Johnny Walker – Ion Cutelaba