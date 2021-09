Diaz: Vesel sem, da sem naredil šov, vedel sem, kaj me čaka

Po petih letih in devetih mesecih se je v oktagon najprestižnejše organizacije mešanih borilnih veščin UFC vrnil legendarni Nick Diaz. Težko pričakovani povratek 38-letnega borca iz Stocktona je bučno pozdravila 20-tisočglava množica gledalcev, ki pa niso dočakali zmage njihovega ljubljenca. Diaz je moral v tretji rundi premoč priznati še eni legendi tega športa, Robbieju Lawlerju.

Nick Diaz, ki sicer nikdar ni rad opravljal medijskih obveznosti, je že pred borbo dejal, da pričakuje težak dvoboj, a komaj čaka, da se vrne v oktagon. Po besedah Diazovega štaba so sicer priprave na borbo potekale tako, kot je treba, o morebitnih težavah pa se je začelo pisati tri dni pred obračunom, ko so na Diazovo željo borbo iz velterske prestavili v srednjetežko kategorijo. Na Nickovega nasprotnika, leto starejšega Robbieja Lawlerja, sprememba kategorije ni vplivala in Diaza je v prvih dveh rundah tako zdelal, da po 44 sekundah tretje runde enostavno ni želel vstati in si povzročiti več škode.

icon-expand Robbie Lawler in Nick Diaz med borbo FOTO: AP

Po borbi je ob vzklikih vzpodbude iz občinstva Diaz športno priznal poraz in dejal: "Vesel sem, da sem naredil šov, vedel sem, kaj me čaka. Pred borbo sem bil pod velikim pritiskom, predvsem zato, ker tako dolgo nisem imel borbe. Nimam izgovorov, a dolgo časa nisem počel tega in pričakoval sem, da bo težko. Stari dobri Rob je v odlični formi. Vesel sem, da sem se vrnil in da sem naredil šov za gledalce."

icon-expand Robbie Lawler in Nick Diaz po borbi FOTO: AP

Zmagovalec in prav tako legenda UFC-ja, ki je poskrbel za nekatere najboljše borbe v zgodovini ameriške organizacije Lawler, je v intervjuju po borbi dejal: "Pričakoval sem, da bo to boj pesti, da bo Nick želel visok tempo in jaz sem bil pripravljen na to. Borba je bila zabavna in točno taka, kot jih imam rad," in bil hkrati pol spoštovanja za povratnika v oktagon: "Nick je žilav kot hudič. Vedno sem ga spoštoval, ker vem, kako velik borec je in tudi danes je to dokazal. Vesel sem, da sem lahko ponovno delil kletko z njim."

