White navdušen nad Diazom: Nate je pravi 'zlobni deček' UFC-ja

" Nate Diaz je v zadnji borbi deloval sijajno. Pred dvobojem sem bil precej skeptičen glede Natovega uspeha, saj je bil Anthony Pettis v prednosti. Potrebno je poudariti, da se je Nate vrnil v oktagon po dolgih treh letih, kar njegovemu zadnjemu uspehu daje dodatno vrednost. Mislil sem, da mu bo Pettis poškodoval prednjo nogo, a se je Diaz v nadaljevanju zbral in s svojo strategijo povsem zasenčil tekmeca," navdušenja nad najboljšo mogočo vrnitvijo v oktagon Nata Diaza po treh letih ni mogel skriti šef organizacije UFC Dana White , ki se je v pogovoru z Brettom Okamotom med drugim dotaknil morebitnega spektakularnega obračuna Nate Diaz - Jorge Masvidal .

'Zlobni deček' UFC-ja

"Pokažite mi junaka, ki ne bi užival ob spremljanju borbe med tema izjemnima borcema? To bi bil spektakel vseh spektaklov," je na kratko odgovoril White in v nadaljevanju priznal, da je prav Diaz morda v tem trenutku največji zvezdnik promocije. "Nate je zdaj ta, ki zvišuje vrednost naše organizacije. Nekje sem zasledil naslov, da je UFC-ju nujno potreben 'zlobni deček' kot antipod dobrim likom. No, zdaj ga imate, Nate ima nekaj več v sebi, kar ljudje preprosto obožujejo," je dodal Dana White.