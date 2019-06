Dillashaw prvič po izbruhu dopinške afere: Ne obžalujem ničesar

"To je bilo najtemačnejše obdobje v mojem življenju. A obenem tudi najlepše. Zakaj? Imam 17-mesečnega sina, s katerim sem preživel čudovito obdobje, in prav on je glavni razlog, da sem se nekoliko oddaljil od negativnih misli. Bilo mi je težko, izogibal sem se medijem, čeprav sem želel spregovoriti o določenih stvareh, a v isti sapi nisem želel zveneti kot nekdo, ki išče izgovore za svojo napako," je v intervjuju s Chaelom Sonnenom uvodoma dejal dopinški grešnik T. J. Dillashaw, ki je priznal, da je užival nedovoljena poživila.



"Ne bežim od dejstva, da sem grešil. Nenazadnje pa sem to priznal, še preden je Ameriška antidopinška komisija javno obelodanila izsledke preiskav. Stvar si takšne, kot so. Storil sem nekaj, kar morda ne smel, toda ne obžalujem ničesar. Borec sem, ki je v preteklosti zlahka dosegal zahtevano telesno težo za dvoboje v bantamski kategoriji. A enkrat se mi je zalomilo; šest tednov pred zadnjo borbo sem imel občutek, da se mi telo razpada. Bil sem v 'črni luknji' in nisem videl izhoda iz tega groznega stanja. Tokrat sem svoje telo pripeljal čez dovoljeno mejo in plačal davek. Visok davek," se napake, ki pa jo ne obžaluje, zaveda Dillashaw in v nadaljevanju podrobneje pojasnil, za katero prepovedano sredstvo je pravzaprav šlo.