Whyte oster: Joshua v ZDA izgubil, ker si ni mogel pomagati z dopingom

Dillian Whyte, ki je ob 25 zmagah edini poraz v svoji dosedanji boksarki profesionalni poti, doživel prav proti Anthonyju Joshui, je v videu, ki ga je objavil na svojem kanalu Youtube komentiral nedavni boksarski obračun med Joshuo in Andyjem Ruizom. "Veste, zakaj je Joshua izgubil? Izgubil je, ker se je boril v ZDA. Tam obstaja WADA in njena testiranja, kjer Anthony ni mogel koristiti svojega 'soka', to je moj odgovor," je s kontroverzno izjavo postregel Whyte.