"Raje grem v borbo, kot se predstavljam pred kamero. Nisem preveč navajen govoriti pred kamero, bolj sem navajen ringa, tisto je moje delo," je uvodoma dejal mariborski težkaš Djelon Januzaj, za katerim so priprave na dogodek RZF 1, kjer se bo domačemu občinstvu predstavil v glavni borbi večera, ko bo v igri naslov prvaka IBO Continental.

"Priprave so bile odlične. Zavedam se, da sem psihično pripravljen na borbo. Vem, da bo 28. novembra zelo krasna noč," je nadaljeval Januzaj, ki je na treningih veliko spariral z dobitnikom olimpijske kolajne Filipom Hrgovićem, ki je avgusta postal svetovni prvak v težki kategoriji po verziji IBF. Hrvat mu je obenem namenil tudi veliko spodbudnih besed: "To mi veliko pomeni. Da takšna oseba vidi nekaj v meni, me potisne naprej."