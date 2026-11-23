"Raje grem v borbo, kot se predstavljam pred kamero. Nisem preveč navajen govoriti pred kamero, bolj sem navajen ringa, tisto je moje delo," je uvodoma dejal mariborski težkaš Djelon Januzaj, za katerim so priprave na dogodek RZF 1, kjer se bo domačemu občinstvu predstavil v glavni borbi večera, ko bo v igri naslov prvaka IBO Continental.
"Priprave so bile odlične. Zavedam se, da sem psihično pripravljen na borbo. Vem, da bo 28. novembra zelo krasna noč," je nadaljeval Januzaj, ki je na treningih veliko spariral z dobitnikom olimpijske kolajne Filipom Hrgovićem, ki je avgusta postal svetovni prvak v težki kategoriji po verziji IBF. Hrvat mu je obenem namenil tudi veliko spodbudnih besed: "To mi veliko pomeni. Da takšna oseba vidi nekaj v meni, me potisne naprej."
22-letnik ima v lasti dva šampionska pasova, v soboto pa se bo pred svojimi navijači v Dvorani Tabor pomeril še za tretjega: "Pritisk seveda je, ampak zame le do takrat, ko grem v ring. Potem publike in trenerja več ne slišim. Potrudil se bom, da naslov ostane v Mariboru. S tem bi prišel med najboljših 100 na svetu, kar je za moja leta velik dosežek."
Januzaju bo nasproti stal izkušeni hrvaški borec Abel Pešut, ki je v profesionalni karieri zbral 18 zmag in le dva poraza. "Nasprotnika ne poznam dobro. Ima izkušnje, sam sem pa mlad, za svojo težo hiter in eksploziven," je še dodal obetavni slovenski boksar kosovskih korenin, ki je na osmih profesionalnih borbah vknjižil osem zmag.
Če sobotnega večera ne boste preživeli v Dvorani Tabor, si boste lahko borilni dogodek ogledali na VOYO. "Mislim, da v Sloveniji boks ni zelo gledan. Boks ni samo šport, je način življenja. Rabimo podporo, dosti jih ne razume, kaj damo skozi, da lahko osrečimo publiko. To je priložnost, da Slovenija vidi, da imamo zelo dobre in krasne borce. Ne bo vam žal, lahko skupaj skočimo in gremo skupaj naprej," je pogovor zaključil Januzaj.
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