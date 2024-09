Do spektakla je ostalo le še nekaj ur: 'Zagotovo eden največjih dogodkov do zdaj'

Dolgo napovedovani borilni spektakel v dvorani Tivoli je vse bližje, saj namesto dni zdaj odštevamo zgolj še ure in minute. Predsednik organizacije WFC Zlatko Mahić pravi, da so karte za dogodek v Tivoliju že skoraj razprodane, borbe pa po njegovem mnenju še nikoli niso bile tako izenačene. WFC 27 / BRAVE CF 88 si boste ob 20.00 v živo ogledali na Kanalu A in VOYU, karte pa so še na voljo na Eventimu in bencinskih servisih Petrol.