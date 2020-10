Mike Tyson med javljanjem v živo komaj ostal buden

Potem ko se je v medijih in na družbenih omrežjih vsul plaz očitkov, da Mike Tysonmed konferenčnim klicem v oddajo Good Morning Britain televizije ITVni bil povsem priseben, je Tyson sam poskušal pomiriti strasti.

"Hej, prijatelj Piers Morgan, Good Morning Britain, Susanna Reid in Velika Britanija. Dolgo časa sem poskušal ostati buden za intervju, a sem zaspal in kot leva me je težko zbuditi, ko enkrat zaspim. Trdo treniram in hodim zgodaj spat. Nisem imel monitorja, zato vas nisem mogel videti in pozabil sem gledati v kamero," je na Twitterju zapisal Tyson.