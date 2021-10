'V resnici si le tako dober, kot si bil zadnjo borbo'

Do največjega boksarskega spektakla leta nas loči le še nekaj dni. Tyson Fury in Deontay Wilder bosta v noči s sobote na nedeljo še tretjič stopila v ring in tako zaključila trilogijo dveh najboljših težkokategornikov. Spektakel si boste lahko v nedeljo ob 3.00 zjutraj v živo ogledali samo na VOYO.

33-letni Britanec Tyson Fury in 35-letni Američan Deontay Wilder se bosta prihodnji vikend pomerila še tretjič. Njun prvi obračun decembra 2018 se je končal brez zmagovalca, drugega je februarja lani s tehničnim nokavtom v sedmi rundi dobil Fury in tako Wilderju zadal prvi poraz v profesionalni karieri. Sedaj bo enako poskušal storiti Wilder – Britancu bi rad zadal prvi poraz in mu odvzel šampionski pas organizacije WBC, ki ga je v njunem drugem obračunu izgubil.

Medtem ko se Wilder, ki za vrnitev na pot stare slave nujno potrebuje zmago, tokrat nerad pojavlja v medijih, njegov nasprotnik Fury brez težav opravlja medijske obveznosti. Fury, znan tudi kot 'kralj ciganov', je pet dni pred obračunom po videoklicu govoril s priznanim novinarjem, ki pokriva borilne športe, Arielom Helwanijem, in mu v svojem slogu zaupal, kako se počuti pred borbo, govoril je o miselnosti, ki ga je pripeljala v sam vrh borcev težke kategorije, dotaknil se je nedavnega poraza 'lokalnega' rivala Anthonyja Joshue in povedal, kaj konec tedna pričakuje od Wilderja.

"Ne bi se mogel počutiti bolje, priprave so šle dobro ... Saj veste, vse tisto, kar borec po navadi reče pred borbo: intenzivni treningi so bili super, sem brez poškodb in tako naprej," je pogovor v svojem slogu začel Fury. Britanec bi se moral z Wilderjem pomeriti že julija, a je bila borba zaradi okužbe aktualnega prvaka po verziji WBC prestavljena. Po prebolelem covidu-19 33-letni prvak nima težav: "Ne čutim posledic. To je bila že moja druga okužba s koronavirusom. Na srečo sem imel le blažje simptome, tako da sem jo dobro odnesel." Njegov nasprotnik Wilder, ki je proti Furyju doživel prvi profesionalni poraz, tekmeca že dalj časa obtožuje goljufanja, kar pa 'kralja ciganov' ne gane: "Še enkrat bom 'goljufal' in mu zmaličil obraz. Vsaj po njegovem prepričanju je to goljufanje, ker naj ne bi nikoli izgubil. S porazom se ne more sprijazniti." Na obtožbe o uporabi trdih predmetov, vstavljenih v rokavice, je Fury odgovoril: "Notri sem imel konjske podkve, saj sem vendarle cigan. Tokrat bom storil enako, le da bom dodal še malo kovine."

S provokacijami se trenutno sooča tudi njegov mlajši brat Tommy Fury, a o njegovi morebitni borbi Tyson ni želel govoriti: "Ja, Tommy naj bi se dogovarjal za borbo z Jakom Paulom. Vem, da si Tommy želi te borbe, in upam, da ju bomo v ringu videli še letos. Ampak jaz ne vtikam nosu v tuje posle in se držim pravila, da ne mešam poslovnih in družinskih zadev."

'V resnici si le tako dober, kot si bil zadnjo borbo' Fury se pred svojo 32. profesionalno borbo ne zanaša na pretekle uspehe in dejstvo, da je v profesionalni karieri še neporažen. Zanj štejeta le vložen trud in trdo delo: "V vseh pogledih sem boljši borec kot takrat, ko sem postal profesionalec. Sem strožji do samega sebe, bolj predan, treniram več in pametneje. Ko sem bil mlajši, sem sanjal le o pasovih in o tem, kako bi postal najboljši borec na svetu, ampak ko prideš na vrh, se zaveš, da je edino, kar šteje, to, koliko truda vložiš vsak dan. Vse ostalo, kar pride zraven – slava, denar, medijska pozornost in vse to ostalo s****e – ni vredno ničesar. V resnici si le tako dober, kot si bil zadnjo borbo. Ko izgubiš, nikogar ne zanimata tvoja slava in denar, si le še ena gola rit pod tušem. Nihče ne mara poražencev, zato ob porazu vsi zapustijo tvojo ladjo. Poglejte Joshuo. Vsi so mu jedli z roke in poglejte ga sedaj ... dvakrat je izgubil in nikogar ne zanima več. Vsi imajo radi zmagovalca ... Wilder je bil neke vrste ljudski heroj, nato sem ga premagal in sedaj je samo še navadno gobezdalo. In kot sem dejal: v resnici si le tako dober, kot si bil zadnjo borbo. In če si bil v njej poražen, si te bodo vsi zapomnili kot zgubo."

Po mnenju 33-letnika iz okolice Manchestra do te miselnosti ni prišel zaradi uspehov v ringu, temveč zaradi lekcij, ki mu jih je dalo življenje: "Vedno sem tako razmišljal, ampak ko si mlajši, uspeh dojemaš drugače. Dojemaš ga, kot ti narekuje svet: kupi to, kupi ono ... Ljudje dojemajo uspeh drugače, kot ga dojemam jaz. Zame je uspeh zbuditi se dobro razpoložen, imeti dober dan, biti obdan z ljudmi, s katerimi si želiš biti obdan, z otroki, z družino ... to je uspeh. Zame se uspeh ne meri v količini denarja, ki ga imaš na računu, ali v poslih, v katerih sodeluješ. Uspeh je biti srečen doma z ženo in otroki ali kom drugim, ki ga imaš rad. To je zame uspeh." O svojem življenju, ki se vrti okoli boksa, pa še dodal: "Vem, da je to meni lahko reči, ker nimam skrbi z denarjem, ampak vse to sem si prislužil sam, in to s krvjo. Poglejte moj obraz, kako je zdelan. Zdravnica, ki me redno pregleduje, pravi, da sem imel nos zlomljen že 18-krat, tako da je vse to težko prisluženo. Star sem 33 in vse življenje sem posvetil boksu. Nisem imel pravega najstništva in mladosti. Medtem ko so moji vrstniki popivali in uživali življenje, sem jaz garal zunaj v dežju ali pa se kopal v znoju v dvorani. In tiste ljudi, ki mi pravijo, da imam srečo v življenju, sprašujem: Imam srečo, ker sem vse ure, ki mi jih je namenil bog, izkoristil za garanje? Imam srečo, ker sem se gnal bolj kot drugi? Imam srečo, ker sem tako trdo treniral, da me nihče ne more premagati? Mislim, da ne. Nimam sreče, ampak sem blagoslovljen. Blagoslovljen, ker imam vztrajnost in zagon, ki pa nista prišla zaradi uspeha, ampak zaradi želje po tem, da bi bil srečen. Srečen sem bil včeraj in želim si, da bi bil srečen jutri in predvsem da bi bil srečen danes, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo jutri. Zato si lahko vsak dan, ko lahko zjutraj odpreš oči, ko lahko vdihneš zrak in ko si brez bolezni, zelo srečna oseba. Če imaš dovolj sreče, da se lahko odpraviš še na trening, pa spadaš med peščico zelo srečnih ljudi." Bomo dočakali težko pričakovano borbo Furyja in Joshue?

Ko je AJ izgubil, je bilo malo antiklimaktično, če sem iskren. Nekajkrat se je že zgodilo, da se velika rivala na koncu nista pomerila zaradi takšnih ali drugačni razlogov. Ampak jaz se lahko osredotočim le na svoj del dogovora. In po mojem mnenju me čaka precej težje delo, kot ga je imel Joshua. On se je boril z borcem iz kruzerske kategorije, borcem, ki se je boril za točke, jaz pa bom imel pred sabo borca, ki te lahko kadar koli pokonča. In to z levo ali desno roko. Tako da je moja naloga precej težja, ampak jaz sem tudi precej bolj sposoben. Bil sem razočaran, ker je Joshua izgubil, ampak treba je čestitati njegovemu nasprotniku. Usik je imel odličen načrt, izvedel ga je popolno ... prišel je iz lažje kategorije, je še neporažen. Naj dokončata svojo epizodo, jaz se v to ne bom vtikal." o porazu Joshue, ki je svoje šampionske pasove nedavno izgubil, meni aktualni prvak po verziji WBC. Po Furyjevem mnenju njegov rojak z glavo ni bil pri stvari: "Joshua je verjetno gledal naprej in se namesto na Usika osredotočal name, jaz pa te napake ne bom ponovil. Vem, da je vsak nasprotnik, sploh na najvišjem nivoju, zelo nevaren. Wilder ima ogromno za dokazati, bori se z demoni v sebi, in dokler bo trajala borba, bo nevaren."

Fury upa, da bo Wilder dobro pripravljen, za nasprotnika pa ima tudi nasvet Fury in Wilder se dobro poznata, a Britanec bo v borbo vstopil predvsem z miselno prednostjo: "Odboksala sva že 19 rund in od tega je Wilder dobil le dve. Ampak treba je spoštovati vsakogar, ki stoji v ringu s rokavicami na rokah. Vsak borec si jih nadene, da bi zmagal. Vse te govorice o mojem goljufanju ... tako samo promovira borbo in si daje lažno upanje, da me lahko premaga. Kako mislite, da bi bilo, če bi dejal: 'Fury me je v drugi borbi povsem uničil.' Duševno bi izgubil, še preden bi sploh stopil v ring. Če pa res verjame v to, kar govori, potem pa se bo moral naučiti sprejemati resnico. Ko sem bil jaz alkoholik, tudi nisem želel slišati, da sem alkoholik. Tako da gre za igrico v glavi – veš, kaj je res, ampak tega preprosto ne želiš sprejeti. Dokler se ne bo sprijaznil z porazom, ne bo mogel iti naprej. Mora dati iz sebe, kar ga teži, in se nehati braniti z lažmi. Moj nasvet zanj je: najprej sprejmi resnico in nato boš lahko premostil ovire."

Čeprav se je z Wilderjem dvakrat že pomeril in je bila njegova borba z Joshuo že oznanjena, 33-letniku ne manjka motivacije za še tretji spopad z 'bronastim bombarderjem': "Jaz sem motiviran premagati vsakega borca, ki mi ga postavijo nasproti, pa četudi sem ga premagal že desetkrat. Vedno bom motiviran za borbo, ker je boks moje delo in ker imam to delo rad. Tako da ja, sem motiviran. Upam, da bo Wilder dobro pripravljen, da bom moral med borbo misliti, da bom moral za zmago garati, kajti če ne bo, ga bom preprosto zmlel. Mislim, da se je kot boksar izboljšal – jaz vem, da sem se." Za konec pa je Fury odgovoril še na vprašanje, ali namerava v prihodnosti ponovno boksati v Britaniji: "Las Vegas je mesto 'kralja ciganov'. Tukaj se počutim dobro, to je moj dom. Las Vegas je svetovna prestolnica zabave, rojen sem bil, da bom nekoč tukaj. Saj veste, da vse velike borbe potekajo v Las Vegasu. Lahko se boriš v polnih dvoranah po vsem svetu, ampak nič se ne more primerjati z dvoranami tu: MGM Grand Garden Arena, T-Mobile Arena ... Kje si želijo biti vse zvezde? V Las Vegasu, v domu 'kralja ciganov'."