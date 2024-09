Dobro razpoloženi borci prestali tehtanje in zdravniški pregled

Vse je nared za borilni spektakel WFC 27 / BRAVE CF 88, ki bo v soboto zvečer napolnil Halo Tivoli. Borci so približno 30 ur pred samim dogodkom že opravili u najbolj neprijetnim opravilom - uradnim tehtanjem, ki mu je sledil še obvezen zdravniški pregled. Dan pred dogodkom je v ljubljanskem hotelu Mons, kjer prebivajo borke in borci, vzdušje že napeto. WFC 27 / BRAVE CF 88 si boste v soboto ob 20.00 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO, karte pa so še na voljo na Eventimu in bencinskih servisih Petrol.

Le še nekaj manj kot dan nas loči do borilnega spektakla slovenske in bahrajnske organizacije mešanih borilnih veščin WFC in BRAVE CF, ki bo v soboto zvečer še drugič letos potekal v Hali Tivoli. Borke in borci so že uspešno opravili z najbolj nevšečnim opravilom – uradnim tehtanjem, po katerem imajo na voljo približno 30 ur, da v telo povrnejo izgubljeno vodo. Mnogi so morali izgubiti kar nekaj kilogramov, česar borci ne počnejo po konvencionalnih metodah, temveč z izločanjem vode iz telesa, da lahko težo nato do borbe v veliki meri povrnejo. Učinkovito zbijanje kilogramov in nato vračanje teže namreč lahko pomeni odločilno prednost pred tekmecem. Po tehtanju, ki so ga vsi uspešno prestali, pa so morali vsi prestati tudi še zadnji zdravniški pregled.

"Gre za osnoven pregled pri katerem preverimo delovanje srca, oči, samo motoriko, vzamemo jim kri in naredimo osnovne preiskave, naredimo osnovni nevrološki pregled, dekleta pa morajo opraviti tudi test nosečnosti," je pojasnila dr. Ana Marija Ledinšek, ki že dalj časa sodeluje s slovensko MMA organizacijo. Zdravnica nam je tudi pojasnila, kaj vse morajo borci prestati preden sploh lahko podpišejo pogodbo za borbo pod okriljem WFC-ja in BRAVE CF-a: "Opravljen morajo imeti letni pregled, ki vključuje najmanj eno leto star magnet glave, poslati morajo kompletno krvno sliko, opraviti morajo oftamološki pregled kot tudi sistemski pregled celotnega telesa. Samo če vse to opravijo, se lahko z njimi podpiše pogodba za borbo in potem so lahko mirni do dneva pred samo borbo."

Za enega izmed borcev je bil zdravniški pregled nekaj povsem običajnega, zato je osebju reševalne službe AS Medic nekoliko olajšal delo in si kar sam pritrdil elektrode. Govora je o Domnu Drnovšku, ki je aprila uspešno debitiral v mešanih borilnih veščinah in bo tako še drugič letos s hitrim zaključkom poskusil navdušiti domače občinstvo. "15 let že delam na intenzivnem oddelku splošne bolnišnice Trbovlje, tako da so mi te zadeve poznane in se lahko kar sam oskrbim, tudi če bom sredi borbe padel dol, da se hitro nazaj vklopim," je po tehtanju in zdravniškem pregledu v šali povedal Drnovšek, ki z izgubo kilogramov pred drugo profesionalno borbo v karieri ni imel težav: "Kilograme sem dal dobro dol, tudi celotne priprave so potekale v redu. S trenerjem Juretom Cesarjem sva zjutraj še odtrenirala, se prešvicala in to je bilo to."

34-letnemu borcu in specialistu za brazilski jiu jitsu je kljub 'zbijanju' kilogramov ostalo dovolj energije, da je na uradnem tehtanju poskrbel za dobro vzdušje. Tokrat se namreč za petje ni odločil prvi zvezdnik dogodka Erko Jun, temveč Drnovšek ...

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO: Poltežka kategorija: Erko Jun – Alexander Wesner (borba za naslov prvaka) Težka kategorija: Pavel Dailidko – Patryk Dubiela (borba za naslov prvaka) Ženska slamnata kategorija: Monika Kučinič – Fabiola Pidroni Težka kategorija: Luka Podkrajšek – Michele Mirabella Težka kategorija: Miha Frlic – Samuele Di Guardo Super lahka kategorija: Domen Drnovšek – Kristjan Toniste Slamnata kategorija: Marina Spasić – Maristela Alves Velterska kategorija: Kiril Negru – Ilia Sinani (borba po amaterskih pravilih)