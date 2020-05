Dobrodelni razlogi: pogovori za dvoboj Tyson - Holyfield že v teku

Evander Holyfield je pogovoru za oddajo The 3 Point Conversation podcast razkril, da so se začeli pogovori za dvoboj z Mikom Tysonom, ki bi bil ekshibicijski in dobrodelne narave. "Nismo še dogovorjeni, ampak vse gre v tej smeri," je dejal Holyfield in dodal: "Nimam nič proti temu, da naredimo nekaj podobnega." Poudaril je, da denar pri tem ni glavno vodilo. Mnogi se še spomnijo njunega dvoboja iz leta 1997, ko je Tyson v drugi rundi odgriznil del uhlja, zaradi česar so morali prekiniti dvoboj. To je bil drugi njun dvoboj, prvega je sedem mesecev pred tem dobil Holyfield s tehničnim nokavtom v 11. rundi.