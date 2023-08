Dodson in Ridge za naslov prvaka mušje kategorije

BKFC 48: Dodson vs Ridge

John 'The Magician' Dodson je po dolgi karieri v mešanih borilnih veščinah, kjer je zabeležil kar 37 profesionalnih borb, lanskega avgustu uspešno opravil prehod v boks z golimi pesti. Na debiju v tem prvinskem športu je slavil z nokavtom po le 40 sekundah. Nekdanji dvakratni izzivalec za naslov prvaka v sloviti organizaciji UFC je nato še drugo zmago v ringu dosegel februarja letos, ko je za nokavt potreboval minuto in 41 sekund. Za dve impresivni zmagi je tako potreboval manj kot dve minuti in pol, se vmes dvakrat uspešno pomeril še v mešanih borilnih veščinah pod okriljem japonske organizacije Rizin, sedaj pa se bo v domačem Albuquerqueju boril za premierni BKFC-jev naslov prvaka v mušji kategoriji.