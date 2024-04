Domen Drnovšek: To je zares posebno, težko je najti kaj takega!

Domen Drnovšek in Maja Drnovšek Povšnar sta simpatična zakonca, ki ju je združila ljubezen do borilnih veščin. "Ja, dejansko sva se spoznala na treningu, veliko sva skupaj trenirala. Vsak dan sva bila praktično skupaj na tatamiju. Potem pa se družba zavleče, saj veste," simpatično pove Domen.

Oba imata črni pas v brazilskem jiu jitsuju, številne ure pa še vedno preživita v športni opremi, bodisi v dvorani ali pa nabirata kondicijo v fitnesu. "Z nama bi normalen človek kar težko živel," povesta, ko beseda nanese na to, kako pomembna je izbira pravega življenjskega sopotnika. "Midva zares veliko trenirava, rada to delava. Zdaj če je že en, ki mu to ne bi bilo po godu, je potem težko. Tega ne bi razumel, težko je shajati. Midva pa se zares lepo dopolnjujeva. Imava toliko istih zadev, poleg tega pa tudi takšne izven borilnega sveta. Zanimajo naju iste stvari. Imava isto mišljenje. Pač zelo rada uživava, zelo rada dobro in veliko jeva. To je zares posebno, težko je to najti. Iskreno." To seveda potrdi tudi njegova partnerica: "Zares je vrhunsko, da imaš ob sebi nekoga, ki te dejansko razume prav v vseh spektrih. Kar koli me teži, kot na primer sedaj, ko sem razmišljala o tem, ali bi se preizkusila tudi v MMA-ju. Rekla sem si, 30 sem že stara, zakaj se nisem prej odločila za to. Vedno sem imela to željo. Pa je on enostavno dejal, da zakaj ne poiskusim, da če imam to željo in če me to veseli, da moram iti v to. Potem pa bom videla, ali bo to zgolj ena borba, da imam pač izkušnjo tudi s tem, ali pa pač več njih. Zares se vedno podpirava in razumeva drug drugega. Vrhunsko je."