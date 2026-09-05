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Borilni športi

Drnovšek pred očmi šokirane žene poljubil nasprotnika

Pulj, 05. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M. T.V.
Domen Drnovšek in Erik Pletikos

Prišel je dan, ko se bodo v kultni puljski Areni pomerili novodobni gladiatorji. Slednji so si včeraj še zadnjič pred borbo pogledali iz oči v oči, med nekaterimi pa je bilo precej vroče. Domen Drnovšek se je na provokacije nasprotnika odzval na precej nenavaden način in ga poljubil, kar je šokiralo vse prisotne, tudi njegovo ženo Majo Drnovšek Povšnar, ki bo danes prav tako stopila v kletko. Borilni spektakel Brave 108 boste lahko od 19.30 v živo spremljali na VOYO.

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FOTO: VOYO

20 borcev, ki bodo v najznamenitejšem objektu istrske prestolnice stopili pod soj žarometov, je dan pred dogodkom čakalo soočenje pred navijači. Teh se je pred puljsko Areno zbralo lepo število, nihče pa na odru ni pričakoval poljuba. Domen Drnovšek pogosto preseneča z izjemnimi potezami v kletki, tokrat pa je poskrbel za drugačen šok.

"Fant je lep, prišel mi je zelo blizu in nisem vedel, kaj hoče. Sam nisem nasilen tip človeka, tako da sem mu dal lupčka," nam je po koncu soočenj povedal Drnovšek in priznal, da to ni bilo nekaj načrtovanega. Nad njegovo potezo je bila presenečena tudi žena Maja Drnovšek Povšnar: "Ne vem, meni ni dal lupčka že dva meseca v sklopu priprav, tukaj pa se lupčka s fanti na odru. Za pet minut ga ne morem pustiti samega."

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"Dva meseca odrekanja, težko je ostati brez, tako da izkoristiš prvo priložnost, ki jo dobiš," se je na besede svoje partnerke odzval Drnovšek, ki se je nato seveda posvetil tudi resnejši tematiki. V puljski Areni ga namreč čaka izjemno zahteven dvoboj proti neugodnemu mlademu domačinu Eriku Pletikosu. "Res je nevaren, ampak smo se dobro pripravili. Če se bom držal načrta, bo šlo," je še povedal slovenski borec.

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Še pred Drnovškom bo v kletko stopila njegova boljša polovica, kateri bo nasproti stala Poljakinja Aleksandra Sokolowska. "Zelo sem napredovala v stoje in mislim, da sem tukaj boljša od nje, ki je z MMA-jem zdaj startala neposredno iz juda. Ko enkrat padeš na tla, pa igra vlogo jiu-jitsu, tako da vidim veliko svojih prednosti," je dejala Drnovškova in priznala, da je zaradi "neumnosti" na soočenju bolj nervozna za svojega partnerja.

Zakonca Drnovšek bosta imela tako znova priložnost, da spišeta zgodovino. Junija sta namreč postala prva mož in žena, ki sta vknjižila zmagi na istem MMA dogodku. Po milo rečeno zanimivem soočenju sta imela precej različna mnenja, obema pa sta bila skupna samozavest in navdušenje nad lokacijo spektakla. "Ambient je fantastičen, že dolgo se želim boriti tukaj," je dejal Domen. "V čast mi je, da se bom borila tukaj. Če bi ob začetku kariere sploh pomislila na to, bi si rekla, da sem nora," je z nasmehom zaključila Maja.

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FOTO: 24ur.com
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