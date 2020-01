Svojeglavi Donald Cerrone: Ne upoštevam vseh pogodbenih klavzul

White mu pogleda skozi prste

"V moji pogodbi z UFC-jem obstajajo določene klavzule, ki pa jih skorajda ne upoštevam. Kot na primer ta, da ne smem jahati konja... Ali pa, da ne smem voziti motorja oziroma gorskih koles, kar sicer počnem zelo pogosto. Navkljub nekaterim kršitvam pogodbe Donald Cerrone nikoli v svoji karieri ni odpovedal niti enega dvoboja, nikoli nisem imel težav s prekomerno telesno težo; in tudi, če sem bil poškodovan, tega nisem uporabil kot izgovor za morebitno odpoved borbe. Kaj šele, da bi poklical odgovorne ljudi v UFC in jim potožil, da določen borec ni nasprotnik po meri," je začel z zanimivimi razkritji rojeni Koloradčan, ki je priznal, da mu UFC na čelu z njegovim predsednikom Dano Whitom nemalokrat pogleda skozi prste.



"Ne glede na vse pri UFC-ju vedo, da se bom vedno znova pojavil v oktagonu in dal absolutno vse od sebe. Zato dopuščajo, da je Kavboj vedno Kavboj. Svojeglav, a odločen, da spiše zgodovino športa. Če bi bilo moje življenje sestavljeno zgolj iz treningov in borb, ne bi bil to, kar sem. 'Umrl' bi namreč od dolgčasa... Ko sem tam nekje daleč v divjini in jaham konja, ali pa, ko igram paintball, se s še večjim veseljem vrnem v oktagon. To so moji 'izpušni ventili', ki jih ne bi zamenjal za nič na svetu," je še pristavil Cerrone.