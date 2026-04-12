Trump napovedal borilni spektakel v svojo čast

Donald Trump, ki je sam strasten oboževalec UFC, je turnir za svoj rojstni dan oznanil na svoji platformi družbenih medijev Truth Social. Letos mineva 250 let od neodvisnosti ZDA, prvotni načrti pa so bili, da bi dvoboj potekal 4. julija, na dan neodvisnosti.
V soboto se je Trump z več družinskimi člani in državnim sekretarjem Marcom Rubiom udeležil dvoboja UFC v Miamiju, ko je podpredsednik JD Vance po mirovnih pogovorih z Iranom v Pakistanu sporočil, da med Združenimi državami in Iranom ni bilo dogovora.
UFC je največja profesionalna liga za mešane borilne veščine (MMA). Gre za ligo borilnih športov, ki je priljubljena zlasti v ZDA in ki združuje več disciplin. V dvobojih v kletkah tekmovalci uporabljajo borilne elemente in udarce iz boksa, kickboksa in rokoborbe.
Za razliko od ameriške rokoborbe ne gre za vnaprej režirane in nato odigrane dvoboje. Glavni zvezdniki turnirja 14. junija, ki je tudi dan ameriške zastave, bodo Ilia Topuria in Justin Gaethje v lahki ter Alex Pereira in Ciryl Gane v težki kategoriji.
