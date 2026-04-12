Borilni športi

Trump napovedal borilni spektakel v svojo čast

Washington, 12. 04. 2026 12.43 pred 39 minutami 1 min branja 10

Avtor:
STA
Donald Trump in Dana White

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo 14. junija na posestvu Bele hiše potekal turnir v mešanih borilnih veščinah Ultimate Fighting Championship (UFC) ob njegovem 80. rojstnem dnevu.

Donald Trump na UFC dogodku v Miamiju
Donald Trump na UFC dogodku v Miamiju
FOTO: Profimedia

Donald Trump, ki je sam strasten oboževalec UFC, je turnir za svoj rojstni dan oznanil na svoji platformi družbenih medijev Truth Social. Letos mineva 250 let od neodvisnosti ZDA, prvotni načrti pa so bili, da bi dvoboj potekal 4. julija, na dan neodvisnosti. 

V soboto se je Trump z več družinskimi člani in državnim sekretarjem Marcom Rubiom udeležil dvoboja UFC v Miamiju, ko je podpredsednik JD Vance po mirovnih pogovorih z Iranom v Pakistanu sporočil, da med Združenimi državami in Iranom ni bilo dogovora.

UFC je največja profesionalna liga za mešane borilne veščine (MMA). Gre za ligo borilnih športov, ki je priljubljena zlasti v ZDA in ki združuje več disciplin. V dvobojih v kletkah tekmovalci uporabljajo borilne elemente in udarce iz boksa, kickboksa in rokoborbe. 

Za razliko od ameriške rokoborbe ne gre za vnaprej režirane in nato odigrane dvoboje. Glavni zvezdniki turnirja 14. junija, ki je tudi dan ameriške zastave, bodo Ilia Topuria in Justin Gaethje v lahki ter Alex Pereira in Ciryl Gane v težki kategoriji.

trump ufc rojstni dan bela palača

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
klop12
12. 04. 2026 13.20
A ne bi dokazal,da bi sam zmagal "bigly", pa šel v ring
+3
3 0
simc167
12. 04. 2026 13.20
Drugo leto bo začel graditi kolosej. Največji, nalepši, čudovit z zlato pomično streho... Norci na oblasti
+1
1 0
Joakim
12. 04. 2026 13.18
Ne morem verjeti, da ni neke psihijatricne ustanove v celi Ameriki, kamor bi poslati tega p..
+3
3 0
Racional-ec
12. 04. 2026 13.16
Omg, cedalje vec druzinskih clanov je v igri…ocitno zelijo cel svet imet zase 🤦‍♂️
+3
3 0
osservatore
12. 04. 2026 13.11
A bodo imitirali tudi boj rimskih gladiatorjev v čast oranžnemu trolu?
+2
2 0
goligrgur
12. 04. 2026 13.09
Z zmagovalcem borilnega turnirja se bo pomeril DT.
0 0
cekinar
12. 04. 2026 13.08
ok,vemo zdaj kje bo takrat,bomo izkoristili to in začenjamo priprave na atentat.
+1
1 0
xxman.y
12. 04. 2026 12.54
To je za v mentalno ustanovo, ne pa za predsednika ZDA.
+9
9 0
tech
12. 04. 2026 12.51
Kaj si bo zopet izmislil ta nori moderni rimski cesar, bo uvedel zopet gladiatorje?
+6
6 0
