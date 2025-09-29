Svetli način
Borilni športi

Drabinca: Zakaj Barbie girl? Zakaj pa ne?

Ljubljana, 29. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tadej Vidrih
Komentarji
0

V novem POPkastu se je Tadej Vidrih pogovarjal z Alexandrom Drabinco. 201 centimeter visok orjak velja za enega najboljših borcev pri nas, to soboto pa ga na dogodku FNC Knockout v Mariboru čaka tretja profesionalna borba.

Alexandr Drabica v slovenskih krogih mešanih borilnih veščin že nekaj časa velja za borca, pred katerim je svetla prihodnost, širši javnosti pa se je predstavil predvsem z aprilskim nastopom na FNC 22. Z dominantno predstavo je premagal Pawla Oleszcuka, vknjižil svojo drugo profesionalno zmago, navijačem pa se prikupil že s svojim prihodom v kletko. Presenetil je z izbiro glasbe, iz zvočnikov je namreč zadonela Aquina Barbie girl, ob tem pa je nekaj srečnim gledalcem podelil Barbike. "80 odstotkov ljudi, ki zunaj pristopijo k meni, omenja samo Barbike. Sploh ničesar drugega ne omenjajo, nič drugega jih ne zanima, ne borba, nič. Samo sprašujejo, ali sem jaz tisti, ki je proti kletki prišel z Barbikami. Zakaj Barbie girl? Zakaj pa ne," je v POPkastu povedal 201 centimeter visok borec, ki je obe profesionalni borbi dobil s predčasnim zaključkom v prvi rundi.

Drabinca bo to soboto nastopil na dogodku FNC Knockout v mariborski dvorani Tabor. Njegov tekmec bo izkušeni Iranec Mehdi Barghi. "Je rokoborec, ampak ne zna najbolje zadržati tekmeca na tleh. Ampak vse to je lahko zavajujoče. Tudi od zadnjega nasprotnika sem gledal borbe, pa je nato v borbi delal stvari povsem drugače, kot v prejšnjih borbah. Čutil sem, da je stvari namerno delal drugače. Jaz sem pričakoval, da me bo poskušal stisniti ob kletko, ampak kako je to počel v moji borbi, je bilo povsem drugače. Zato jaz vedno pravim, da je dobro analizirati nasprotnika, a karkoli napovedovati je težko. Tudi on se namreč pripravlja na borbo, tako kot jaz. Seveda si izpišeš stvari, ki jih tekmec počne, ampak je vse skupaj lahko na dan borbe vse bistveno drugače," pravi nepremagani borec.

V POPkastu je Tadeju Vidrihu zaupal tudi svoje načrte za prihodnost, kako se spopada s povečano prepoznavnostjo po zadnji borbi in zakaj je sploh njegov vzdevek Rus. Vabljeni k ogledu.

Aleksander Drabinca mma fnc maribor barbie girl
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 1581-3711
