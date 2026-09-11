Drama pred spektaklom FNC 33 v Zagrebu

Đani Barbir je na tehtnici pokazal 84,9 kilograma, kar je natanko en kilogram preveč. Meja za šampionski obračun srednje kategorije je 83,9 oziroma 84 kilogramov, medtem ko je Piotr Strus svojo nalogo opravil brez težav tehtnica pri njem se je ustavila pri 83,9 kilograma. Posledica je jasna - Barbir v sobotni dvoboj ne bo vstopil kot prvak.
Še bolj boleče je dejstvo, da Barbirja jutri čaka prav borba, v kateri bi moral svoj naslov še drugič zapored braniti. Uradni program FNC 33 ga je pred današnjim tehtanjem še vedno vodil kot prvaka srednje kategorije. Zdaj je situacija popolnoma drugačna: če Strus zmaga, osvoji naslov, če zmaga Barbir, pa naj bi pas ostal brez lastnika.
Kilogram, ki je spremenil vse
Barbir ima za seboj odlično obdobje. V profesionalni karieri ima izkupiček 8 zmag in en poraz, v FNC-ju pa je še neporažen, šest zmag v šestih nastopih. Zadnjo zmago je dosegel maja v Beogradu, ko je Aleksandra Ilića premagal že v prvi rundi, po 2 minutah in 39 sekundah.
Na tehtanju je bilo sicer še nekaj zanimivih rezultatov. Bartoš Wojcikiewicz je s 64,7 kilograma kar za tri kilograme presegel dovoljeno mejo, medtem ko sta se v poltežki kategoriji Ivan Erslan in Miran Fabjan tehtala 93,3 oziroma 93,2 kilograma. Na tehtanju za glavno borbo večera je Hatef Moeil pokazal 117 kilogramov, Darko Stošić pa 106,8.
Izidi današnjega tehtanja:
UVODNE BORBE
Bantam kategorija (61,2 kg)
Bartosz Wojcikiewicz (64,7)* – Fran Luka Đuric (61,6)
Poltežka kategorija (93,0 kg)
Valeri Atanasov (93,3) – Tiriel Luka Abramovic (93,5)
GLAVNI PROGRAM
Srednja kategorija (83,9 kg)
Anthony Ivy (84,1) – Will Currie (84,4)
Težka kategorija (120,2 kg)
Michal Andryszak (114,8) – Martin Batur (116,3)
Peresna kategorija (65,8 kg)
Luka Giorgadze (66,1) – Marko Ancic (66,0)
Lahka kategorija (70,3 kg)
Fabiano Silva (70,5) – Francisco Barrio (70,8)
Boksarski dvoboj v dogovorjeni kategoriji (79,4 kg)
Ante Bilic (79,4) – Hrvoje Sep (79,4)
Dvoboj za naslov prvaka v srednji kategoriji (83,9)
Piotr Strus (83,9) – Dani Barbir (prvak) (84,9)**
Poltežka kategorija (93,0 kg)
Miran Fabjan (93,2) – Ivan Erslan (93,3)
GLAVNI DVOBOJ
Dvoboj za naslov prvaka v težki kategoriji (120,2 kg)
Darko Stosic (106,8) – Hatef Moeil (prvak) (117,0)
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