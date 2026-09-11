Drama pred spektaklom FNC 33 v Zagrebu

Đani Barbir je na tehtnici pokazal 84,9 kilograma, kar je natanko en kilogram preveč. Meja za šampionski obračun srednje kategorije je 83,9 oziroma 84 kilogramov, medtem ko je Piotr Strus svojo nalogo opravil brez težav tehtnica pri njem se je ustavila pri 83,9 kilograma. Posledica je jasna - Barbir v sobotni dvoboj ne bo vstopil kot prvak.

Še bolj boleče je dejstvo, da Barbirja jutri čaka prav borba, v kateri bi moral svoj naslov še drugič zapored braniti. Uradni program FNC 33 ga je pred današnjim tehtanjem še vedno vodil kot prvaka srednje kategorije. Zdaj je situacija popolnoma drugačna: če Strus zmaga, osvoji naslov, če zmaga Barbir, pa naj bi pas ostal brez lastnika.