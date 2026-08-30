Drama s srečnim koncem za Hrgovića

Enaindvajsetletni britanski up Moses Itauma, ki je bil po točkah v prednosti, je doživel prvi poraz v karieri, obenem pa zamudil priložnost, da bi postal drugi najmlajši svetovni prvak v težki kategoriji za boksarsko ikono Mikom Tysonom. Američan je bil ob osvojitvi svojega prvega naslova svetovnega prvaka 22. novembra 1986 star 20 let. Itauma je poleg tega doživel prvi poraz med profesionalci. V svojih prvih 14 dvobojih se mu nikoli ni bilo treba boriti dlje od šeste runde.

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Toliko bolj veseli so na Hrvaškem, kjer so po seriji dobrih boksarjev končno dobili tudi prvaka v najtežji in najprestižnejši kategoriji. Za nameček uvod v dvoboj tega ni obetal. Itauma je dvoboj začel zelo dominantno in Filipa Hrgovića v drugi rundi celo poslal na tla, a vnovič se je izkazalo, da ima nekdanji hrvaški dobitnik olimpijske kolajne "granitno brado", ki ga je reševala tudi kasneje. Britanec je bil v nadaljevanju dvoboja vse bolj izčrpan. Hrgović pa je postopoma našel svoj ritem in iz runde v rundo zadeval vse bolje in učinkoviteje. Britanec je bil razbit, pokonci so ga praktično držale le še vrvi in trenerji v Itaumovem kotu so v deveti rundi v znak predaje vrgli v ring brisačo in s tem predali dvoboj. Po zdravniški oskrbi je moral Itauma tudi v bolnišnico.

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"Odličen je. Jaz sem sedanjost, on pa zagotovo prihodnost," je po zmagi o tekmecu povedal Hrgović, ki je priznal, da bi se lahko razpletlo tudi drugače. "Izgubljal sem v vsaki rundi, a Sveti duh mi je dal moč, da sem zdržal," ga povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. Dvoboj med Hrgovićem in Itaumo sprva sploh ni bil načrtovan kot dvoboj za naslov svetovnega prvaka. Ko je bil dvoboj junija dogovorjen, naj bi služil predvsem kot obračun, ki bi pomagal zožiti izbor morebitnih izzivalcev za dvoboj s takratnim prvakom IBF Oleksandrom Usikom.

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