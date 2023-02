Drmonjič: Kariere ne bi mogel končati z lahkim nasprotnikom

V Ljubljano se čez dobra dva meseca vrača najmočnejša organizacija za borbe po pravilih MMA v regiji. Po treh letih bo organizacija WFC v sodelovanju z bahrajnsko organizacijo Brave CF znova organizirala borilni spektakel, na katerem se bodo merili najboljši domači borci. Zadnjič se bo v kletki pomeril eden izmed pionirjev mešanih borilnih veščin v Sloveniji Marko Drmonjič, ki ga za konec dolge kariere čaka težek test. WFC 25 si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO!

Po več kot 15 let trajajoči profesionalni karieri bo še zadnjič v kletko stopil 39-letni Marko Drmonjič, ki se ob koncu kariere počuti približno tako, kot se je na začetku: "Ja, en zaključek, če temu lahko rečemo, kariere ... sem v pričakovanju, nekaj podobnega, kot da bi se prvič boril. Nekako iste občutke čutim, tako da, ja, komaj čakam." Drmonjiča, ki ga mlajše generacije poznajo predvsem kot strokovnega komentatorja mešanih borilnih veščin na VOYO, že lep čas nismo videli v kletki, zadnji dve borbi pa je opravil z odliko. Nazadnje se je z malimi rokavicami meril januarja 2020, ko je ugnal Mateja Plavca. O tem, kaj je počel v vmesnem času in kako je treniral v obdobju pandemije, nam je zaupal: "Jaz sem treniral tudi med pandemijo, bil sem redno v treningu, nič nisem počival, tudi ko je bilo vse zaprto, smo trenirali v kleteh in vsepovsod, tako da jaz nisem počival, ampak sem treniral, zdaj pa samo še pritisnem na gas pa gremo."

icon-expand Tiskovna konferenca pred WFC 25 FOTO: Luka Kotnik

World Freefight Challenge oziroma WFC je v naši regiji sinonim za odlične dogodke in izjemne borbe. Prvi dogodek je predsednik organizacije Zlatko Mahić organiziral že pred 17 leti, zadnjega, ko je prvič združil moči z eno najhitreje rastočih organizacij na svetu Brave CF, pa pred tremi leti. Zdaj se WFC s svojo 25. izvedbo vrača na veliko sceno in prvič si bo borilni spektakel moč v živo ogledati na Kanalu A in VOYO.

Za zadnjo borbo v karieri pa si Drmonjič ni zbral lahkega nasprotnika. Pomeril se bo namreč s sedem let mlajšim Erkom Junom, ki je v sloviti poljski organizaciji KSW zbral že tri zmage in klonil le proti legendarnemu Mariuszu Pudzianowskemu ... "Kariere ne bi mogel končati z lahkim nasprotnikom. Jaz si ne bi mogel pripeljati nekoga lahkega samo zato, da bi bil jaz videti dobro. To nisem jaz in ja, izbral sem njega, tudi on je izbral mene, tako da on je v vzponu, jaz pa pač končujem kariero," nam je o izbiri nasprotnika dejal Drmonjič in o Junu dodal še: "Spremljam ga, zavedam se, da ima granit v rokah, ampak ga imam tudi jaz, vzdržljiv sem tudi jaz, tako da bomo videli, kaj bo ..."

Za Drmonjiča bo borba na že 25. WFC-ju že 9. v karieri pod okriljem slovenske organizacije. Zadnjo borbo bo, tako kot si je želel, izpeljal pred domačo publiko, a ne le to, z Junom se bosta pomerila v glavni borbi večera. Ali to prinaša dodaten pritisk? "Absolutno. Če kdo misli, da v MMA pomaga občinstvo ... Mogoče občinstvo pomaga v kakšnih težkih trenutkih, ampak pred borbo je pa to kar velik pritisk. Ampak sem že navajen, saj sem se bolj ali manj redno boril pred domačim občinstvom. Naše občinstvo je pa tako ali tako super občinstvo, rad jih imam in oni imajo radi mene, tako da super." In kako bi se Drmonjič najraje poslovil od kariere profesionalnega borca? "Vzamem vse, kar je zmaga. To je v bistvu nek test zame, za moj ego, da v bistvu zrastem, da rešim to uganko, ki jo predstavlja Erko, tako da vzamem vse: podreditev, nokavt, sodniško odločitev ... ni važno."

icon-expand Tiskovna konferenca pred WFC 25 FOTO: Luka Kotnik