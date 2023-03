Drmonjič: Nagibam se k Leonu Edwardsu

Ljubitelje mešanih borilnih veščin zvečer čaka izjemno atraktiven UFC 286, na katerem se bosta v glavni borbi večera pomerila Leon Edwards in Kamaru Usman. Za napoved izida borbe smo vprašali slovenskega borca Marka Drmonjiča, ki bo čez dober mesec dni v Hali Tivoli zaključil bogato kariero.

UFC 286, ki si ga boste lahko od 22.00 dalje v živo ogledali na VOYO, obeta veliko. Prvak velterske kategorije Leon Edwards in nekdanji prvak Kamaru Usman, bosta z glavno borbo večera zaključila trilogijo, saj v medsebojnih borbah trenutno beležita vsak po eno zmago. Usman je prvo borbo dobil že leta 2015 in nato postal eden najbolj dominantnih prvakov v UFC-ju, vse dokler se avgusta lani ni znova srečal z Edwardsom. Angleški borec jamajških korenin z vzdevkom 'Rocky' je v filmskem slogu uprizoril enega najevčjih preobratov in si z nokavtom leta priboril šampionski pas.

Že čez nekaj ura pa se bosta borca sestala še tretjič. Stavnice rahlo prednost napovedujejo Usmanu, ki je tudi prejšnjo borbo vse do zadnje minute prepričljivo dobival, a je Edwards dokazal, da se ga ne sme odpisati. In kakšen razplet napoveduje slovenski borec Marko Drmonjič?

Drmonjiča, ki velja za enega izmed pionirjev mešanih borilnih veščin v Sloveniji, čez dober mesec dni po več kot 15 let dolgi profesionalni karieri čaka poslovilna borba. Na domačem dogodku WFC 25, ki bo potekal v Hali Tivoli in si ga boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO, se bo pomeril s sedem let mlajšim Erkom Junom. Karte za borilni spektakel so še na voljo!

World Freefight Challenge oziroma WFC je v naši regiji sinonim za odlične dogodke in izjemne borbe. Prvi dogodek je predsednik organizacije Zlatko Mahić organiziral že pred 17 leti, zadnjega, ko je prvič združil moči z eno najhitreje rastočih organizacij na svetu Brave CF, pa pred tremi leti. Zdaj se WFC s svojo 25. izvedbo vrača na veliko sceno in prvič si bo borilni spektakel moč v živo ogledati na Kanalu A in VOYO.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Velterska kategorija: Leon Edwards – Kamaru Usman (za naslov prvaka) Lahka kategorija: Justin Gaethje – Rafael Fiziev Velterska kategorija: Gunnar Nelson – Bryan Barberena Ženska mušja kategorija: Jennifer Maia – Casey O'Neill Srednja kategorija: Marvin Vettori – Roman Dolidze