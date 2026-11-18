Domen Drnovšek je seveda namignil na dogajanje pred svojo zadnjo borbo z Erikom Pletikoso . Dan pred dogodkom je na tehtanju namreč v vsej ihti Hrvata prijel za glavo in mu namenil prijateljski poljub. S potezo je navdušil publiko in nekoliko razjezil svojo ženo Majo , ki je bila v navzočnosti. Drnovšek v Domžalah tokrat ne pričakuje poljubljanja, predvsem pa ga moti nasprotnikova brada: "Tako bom rekel, vsake oči imajo svojega 'malarja'. Pletikosa mi je bil res všeč, pri Szilvasu pa me moti brada," je v hecu dejal 36-letnik, ki pričakuje napet in spektakularen borilni večer.

"Mislim, da bo dogodek fantastičen. Najprej bo na sporedu finale državnega prvenstva, kar pomeni, da se bodo predstavili najboljši slovenski amaterski borci, nato pa bodo na delu tudi eni izmed boljših naših profesionalcev. Nasprotnika sem dobro preučil, gre za 'pretepača', kar mi zelo ustreza," je povedal Drnovšek, ki je poleti v puljskem amfiteatru strl Pletikoso.

"Iskreno, zmaga mi ni dala nekega velikega zagona. Vedno si veliko bolj zapomnim poraz. Lahko pričakujete umirjenega in preudarnega Domna," je še obljubil v pogovoru za naš medij. Spektakel v Domžalah boste lahko v soboto od 17. ure dalje spremljali na VOYO.