Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi
Zgodba se razvija

Drugi krog državnega prvenstva v MMA

Vrhnika, 21. 06. 2026 16.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Fight of Nations

Na Vrhniki poteka drugo kolo državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Seznam borb je tudi tokrat poln talentov, ki imajo priložnost za zbiranje pomembnih točk. Te jih lahko pripeljejo do naslova državnega prvaka. Dogodek lahko v živo spremljate na VOYO.

MMA ZS - 2. turnir
MMA ZS - 2. turnir
FOTO: VOYO

Seznam borb drugega kroga državnega prvenstva:

YOUTH B (DO 63 KG)

Anej Kogovšek (2010, MMA Gorillaz Vrhnika) - Aleksej Radaković (2011, 10th Planet)

YOUTH B (DO 70 KG)

Matic Rottman (2010, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Aleks Mušić (2010, Ervin's Gym)

Žak Žumer (2012, Red Eagle) - Aleksej Kimidjikić (2011, 10th Planet)

YOUTH A (DO 63 KG)

Lan Logar (2009, Team Jurišič) - Jan Svenšek (2009, Kinetika Maribor)

YOUTH A (DO 70 KG)

5. Luka Lotrič (2009, Ervin's Gym) - Tanai Agić (2009, MMA Koper)

YOUTH A (NAD 70 KG)

Aleks Prelog (2009, Kinetika Maribor) - Marsel Antolic (2010, Društvo borilnih športov Fužinar)

Amadej Drofenik Grašič (2009, Kinetika Maribor) - Antonio Krizmanić (2009, MMA Velenje)

Carllo Kirn (2009, Double B Gym) - Erik Ponjavić (Ervin's Gym)

JUNIORS (DO 65,8 KG)

Aleks Kujačić (2007, Stefbre MMA – Jesenice) - Tevž Planinšec (2007, MMA Velenje)

Arlan Ibrišimović Cvetić (2008, MMA Velenje) - Tian Strakoš (2006, Ervin's Gym)

Liam Nicolas Kiraly (2007, Ant-Bition) - Mark Marn (Stefbre MMA, 2004)

JUNIORS (DO 70,3 KG)

Nejc Lovrenčič (2008, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Aljaž Klinar (2008, 10th Planet)

Daniel Žižek (2008, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Ožbej Kuzel (2006, Chiko Gym)

Gal Emeršič (2007, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Almin Corović (2008, Double B Gym)

JUNIORS (DO 77,1 KG)

Alen Stražiščar (2006, MMA Gorillaz Vrhnika) - Leon Bedenik (2007, Ant-Bition)

Taib Kličić (2008, FCF Grosuplje) - Tim Brus (2007, Ant-Bition)

Jakob Jereb (2009, MMA Gorillaz Vrhnika) - Žan Košir (2009, Chiko Gym)

Tian Pavić (2006, MMA Velenje) - Miha Čeh (2008, Kinetika Maribor)

JUNIORS (DO 84 KG)

Aziz Imširović (2006, 10th Planet) - Matic Zupančič (2006, Team Jurišič)

JUNIORS (DO 93 KG)

Nai Intihar (2008, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Jakob Dobnik (2007, MMA Gorillaz Vrhnika)

SENIORS (DO 63 KG)

Tina Koščak (2000, Martin Krpan Grosuplje) - Eva Kropf (2005, Ant-Bition)

SENIORS (DO 77,1 KG)

Nejc Rupreht (1999, MMA Velenje) - Aldin Samardžić (2001, Stefbre MMA)

SENIORS (DO 84 KG)

Tilen Bregant (2000, Double B Gym) - Marko Košir (2005, Chiko Gym)

SENIORS (DO 93 KG)

Denis Haliti (2009, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Davor Guberac (2002, Team Jurišič)

mma zveza slovenije turnir državno prvenstvo drugi krog

FNC 32: Breese v glavni borbi večera vse končal v 65 sekundah

Bagnaia zmagovalec sprinta pred Oguro, Bezzecchi končal v pesku

24ur.com Za Breganta prvi dvoboj po lanskem novembru
24ur.com Prvi krog državnega prvenstva v MMA
24ur.com Brave CF 100: Čakata nas dve borbi za naslov prvaka
24ur.com Frlic pred borbo kariere: Sem v najboljši formi življenja
Moskisvet.com Boksarski spektakel v živo na VOYO!
24ur.com Nogometni poslastici, borilna spektakla in VN Indonezije
24ur.com Berus: Škoda, ker občinstvo ni videlo kaj več od borbe
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kam na morje z otroki? Rovinj je top izbira za družine
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Ko najstnik noče na počitnice: kaj zdaj?
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
zadovoljna
Portal
Iz dneva v dan bolj zaljubljena
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Tedenski horoskop: Leve čaka veliko strasti, raki čutijo povezanost z družino
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
5 znamenj, ki jih čaka dolgo in mirno življenje
vizita
Portal
Borila se je s hudim nočnim potenjem in izgubo spomina: 'Mislila sem, da imam raka'
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Se počutite nenavadno utrujeni? Morda gre za opozorilo telesa
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
Vročina lahko spremeni krvni tlak: teh simptomov ne ignorirajte
cekin
Portal
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
moskisvet
Portal
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Opozorilo za turiste: hotel s petimi zvezdicami v Egiptu ni enak tistemu v Italiji ali Grčiji
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
Šele po 40. letu se pokaže njihov pravi učinek: zdravnik svari pred temi živili
dominvrt
Portal
Kaj vaša vhodna vrata razkrivajo o vas?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
voyo
Portal
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763