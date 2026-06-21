Drugi krog državnega prvenstva v MMA

Seznam borb drugega kroga državnega prvenstva:
YOUTH B (DO 63 KG)
Anej Kogovšek (2010, MMA Gorillaz Vrhnika) - Aleksej Radaković (2011, 10th Planet)
YOUTH B (DO 70 KG)
Matic Rottman (2010, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Aleks Mušić (2010, Ervin's Gym)
Žak Žumer (2012, Red Eagle) - Aleksej Kimidjikić (2011, 10th Planet)
YOUTH A (DO 63 KG)
Lan Logar (2009, Team Jurišič) - Jan Svenšek (2009, Kinetika Maribor)
YOUTH A (DO 70 KG)
5. Luka Lotrič (2009, Ervin's Gym) - Tanai Agić (2009, MMA Koper)
YOUTH A (NAD 70 KG)
Aleks Prelog (2009, Kinetika Maribor) - Marsel Antolic (2010, Društvo borilnih športov Fužinar)
Amadej Drofenik Grašič (2009, Kinetika Maribor) - Antonio Krizmanić (2009, MMA Velenje)
Carllo Kirn (2009, Double B Gym) - Erik Ponjavić (Ervin's Gym)
JUNIORS (DO 65,8 KG)
Aleks Kujačić (2007, Stefbre MMA – Jesenice) - Tevž Planinšec (2007, MMA Velenje)
Arlan Ibrišimović Cvetić (2008, MMA Velenje) - Tian Strakoš (2006, Ervin's Gym)
Liam Nicolas Kiraly (2007, Ant-Bition) - Mark Marn (Stefbre MMA, 2004)
JUNIORS (DO 70,3 KG)
Nejc Lovrenčič (2008, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Aljaž Klinar (2008, 10th Planet)
Daniel Žižek (2008, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Ožbej Kuzel (2006, Chiko Gym)
Gal Emeršič (2007, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Almin Corović (2008, Double B Gym)
JUNIORS (DO 77,1 KG)
Alen Stražiščar (2006, MMA Gorillaz Vrhnika) - Leon Bedenik (2007, Ant-Bition)
Taib Kličić (2008, FCF Grosuplje) - Tim Brus (2007, Ant-Bition)
Jakob Jereb (2009, MMA Gorillaz Vrhnika) - Žan Košir (2009, Chiko Gym)
Tian Pavić (2006, MMA Velenje) - Miha Čeh (2008, Kinetika Maribor)
JUNIORS (DO 84 KG)
Aziz Imširović (2006, 10th Planet) - Matic Zupančič (2006, Team Jurišič)
JUNIORS (DO 93 KG)
Nai Intihar (2008, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Jakob Dobnik (2007, MMA Gorillaz Vrhnika)
SENIORS (DO 63 KG)
Tina Koščak (2000, Martin Krpan Grosuplje) - Eva Kropf (2005, Ant-Bition)
SENIORS (DO 77,1 KG)
Nejc Rupreht (1999, MMA Velenje) - Aldin Samardžić (2001, Stefbre MMA)
SENIORS (DO 84 KG)
Tilen Bregant (2000, Double B Gym) - Marko Košir (2005, Chiko Gym)
SENIORS (DO 93 KG)
Denis Haliti (2009, MMA klub Maribor – Center Samurai) - Davor Guberac (2002, Team Jurišič)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.