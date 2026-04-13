Na državnem prvenstvu v kikboksu sodelovalo več kot 200 tekmovalcev

Prvenstvo je ob podpori občine, upravne enote, sponzorjev in donatorjev organiziral Radgonski kickboxing klub, dogodka pa sta se poleg županje Urške Mauko Tuš udeležila tudi predsednik Kickboxing zveze Slovenije Vladimir Sitar in član predsedstva zveze Tomaž Barada . "Smo zelo zadovoljni, tekmovanje poteka brez težav, borbe pa so na res visokem nivoju," je med dogajanjem povedal Sitar.

Celodnevni dogodek je prek spletnega prenosa pospremilo več kot 5000 ljudi, prisotnih pa je bilo 20 licenciranih in mednarodno priznanih sodnikov in sodnic. Voditeljica uradnega dela programa in pobudnica organizacije dogodka Natalija Bratkovič je izrazila zadovoljstvo nad potekom prvenstva in izjemnim obiskom. Poudarila je, da je bila dvorana ves čas polna navijačev, ki so odlično športno vzdušje ustvarili z bučnim navijanjem, transparenti in zastavami.