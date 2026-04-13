Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Na državnem prvenstvu v kikboksu sodelovalo več kot 200 tekmovalcev

Gornja Radgona, 13. 04. 2026 11.52 pred 15 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Državno prvenstvo v kikboksu

V športni dvorani v Gornji Radgoni je v soboto potekalo državno prvenstvo v kikboksu, kjer je več kot 200 tekmovalcev in tekmovalk iz 32 slovenskih klubov skozi celoten dan z odličnimi borbami navduševalo gledalce.

Prvenstvo je ob podpori občine, upravne enote, sponzorjev in donatorjev organiziral Radgonski kickboxing klub, dogodka pa sta se poleg županje Urške Mauko Tuš udeležila tudi predsednik Kickboxing zveze Slovenije Vladimir Sitar in član predsedstva zveze Tomaž Barada. "Smo zelo zadovoljni, tekmovanje poteka brez težav, borbe pa so na res visokem nivoju," je med dogajanjem povedal Sitar.

Državno prvenstvo v kikboksu
Državno prvenstvo v kikboksu
FOTO: Bogdan Hafner

Celodnevni dogodek je prek spletnega prenosa pospremilo več kot 5000 ljudi, prisotnih pa je bilo 20 licenciranih in mednarodno priznanih sodnikov in sodnic. Voditeljica uradnega dela programa in pobudnica organizacije dogodka Natalija Bratkovič je izrazila zadovoljstvo nad potekom prvenstva in izjemnim obiskom. Poudarila je, da je bila dvorana ves čas polna navijačev, ki so odlično športno vzdušje ustvarili z bučnim navijanjem, transparenti in zastavami.

kikboks državno prvenstvo

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677