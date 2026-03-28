Borilni športi

Državno prvenstvo v MMA: nedelja prinaša prvo kolo

Ljubljana, 28. 03. 2026 18.22 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.M.
Fight of Nations

MMA Zveza Slovenije bo v nedeljo s prvim kolom tekmovanja odprla državno prvenstvo v mešanih borilnih veščinah. Mladi borci se bodo prvič predstavili na uradnem tekmovanju, kar pomeni velik korak za razvoj tega športa pri nas. Turnir si boste lahko ogledali na VOYO, kjer s prenosom začnemo v nedeljo ob 11. uri.

Na državnem prvenstvu se bo v 14 različnih kategorijah odvilo 27 dvobojev, borci pa prihajajo iz 16 različnih slovenskih klubov. Največjo zastopanost imata kluba 10th Planet in Ant-Bition MB, ki skupaj tvorita jedro tekmovalnega kadra v več starostnih in težnostnih kategorijah ter predstavljata vodilni razvojni platformi mlajših kategorij.

MMA ZS - 1. turnir - prenos na VOYO
FOTO: VOYO

Spisek borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:

KATEGORIJA YOUTH B (-61 kg)

Lan Logar (Team Jurišič) – Stepan Kholodov (MMA Kamnik)

KATEGORIJA YOUTH B (-65 kg)

Aleks Kimidjikić (10th Planet) – Maks Aberšek (Borilni klub Simba)

Lazar Marinkovič (Team Jurišič) – Aleksej Radaković (10th Planet)

KATEGORIJA YOUTH B (-70 kg)

Noah Nilsiri (10th Planet) – Žak Žumer (ŠD Rdeči Orel)

Matic Rottman (MMA Maribor) – Nejc Lebar (ŠD Rdeči Orel)

KATEGORIJA YOUTH A (-55 kg)

Sandra Šabič (FCF Grosuplje) – Daša Ivančič (10th Planet)

KATEGORIJA YOUTH A (-70 kg)

Carllo Kirn (Double B Gym) – Blaž Miklič (Kinetika Maribor)

KATEGORIJA JUNIOR (-65 kg)

Nejc Bizjak (ŠD Rdeči Orel) – Liam Kiraly (Ant-Bition MB)

KATEGORIJA JUNIOR (-70 kg)

Daniel Žižek (MMA Maribor) – Filip Ješovnik (Ant-Bition MB)

Adam Lesjak (BK Simba) – Aljaž Klinar (10th Planet)

KATEGORIJA JUNIOR (-77 kg)

Alen Stražiščar (MMA Gorillaz) – Žan Košir (Chiko Gym)

Mirza Hodžič (KBV Budo) – Leon Bedenik (Ant-Bition MB)

Saša Dakovič (10th Planet) – Aleksandar Lončar (KBV Samurai)

Taib Kličić (FCF Grosuplje) – Jakob Jereb (MMA Gorillaz)

Samo Hercog (Ant-Bition MB) – Tanai Agič (MMA Koper)

Ožbej Kuzel (Chiko Gym) – Tim Brus (Ant-Bition MB)

KATEGORIJA JUNIOR (-83 kg)

Marko Košir (Chiko Gym) – Erazem Kropf (Ant-Bition MB)

Vid Plaznik (KBV Budo) – Aljaž Raiter (KBV Budo)

KATEGORIJA JUNIOR (-93 kg)

Arian Dushaku (Borilni klub Simba) – Denis Haliti (MMA Maribor)

Aleks Apat (10th Planet) – Nal Inhitar (MMA Maribor)

KATEGORIJA SENIOR (-55 kg)

Maruša Šmigoc (ŠD Rdeči Orel) – Tamara Medved (10th Planet)

KATEGORIJA SENIOR (60–65 kg)

Tina Koščak (Martin Krpan Grosuplje) – Valerija Gojznikar (10th Planet)

KATEGORIJA SENIOR (-70 kg)

Lavdim Zogaj (MMA Kamnik) – Denis Skrbinšek (Ant-Bition MB)

KATEGORIJA SENIOR (-77 kg)

Tilen Mencigar (Ant-Bition MB) – Anej Papec (Martin Krpan Grosuplje)

David Vučenovič (Kinetika MB) – Tilen Bregant (Double B Gym)

KOMENTARJI1

JanezNovak13
28. 03. 2026 19.00
"nedelja prinaša prvo kolo" V ponedeljek bo pa motor?
