Državno prvenstvo v MMA: nedelja prinaša prvo kolo

Na državnem prvenstvu se bo v 14 različnih kategorijah odvilo 27 dvobojev, borci pa prihajajo iz 16 različnih slovenskih klubov. Največjo zastopanost imata kluba 10th Planet in Ant-Bition MB, ki skupaj tvorita jedro tekmovalnega kadra v več starostnih in težnostnih kategorijah ter predstavljata vodilni razvojni platformi mlajših kategorij.
Spisek borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO:
KATEGORIJA YOUTH B (-61 kg)
Lan Logar (Team Jurišič) – Stepan Kholodov (MMA Kamnik)
KATEGORIJA YOUTH B (-65 kg)
Aleks Kimidjikić (10th Planet) – Maks Aberšek (Borilni klub Simba)
Lazar Marinkovič (Team Jurišič) – Aleksej Radaković (10th Planet)
KATEGORIJA YOUTH B (-70 kg)
Noah Nilsiri (10th Planet) – Žak Žumer (ŠD Rdeči Orel)
Matic Rottman (MMA Maribor) – Nejc Lebar (ŠD Rdeči Orel)
KATEGORIJA YOUTH A (-55 kg)
Sandra Šabič (FCF Grosuplje) – Daša Ivančič (10th Planet)
KATEGORIJA YOUTH A (-70 kg)
Carllo Kirn (Double B Gym) – Blaž Miklič (Kinetika Maribor)
KATEGORIJA JUNIOR (-65 kg)
Nejc Bizjak (ŠD Rdeči Orel) – Liam Kiraly (Ant-Bition MB)
KATEGORIJA JUNIOR (-70 kg)
Daniel Žižek (MMA Maribor) – Filip Ješovnik (Ant-Bition MB)
Adam Lesjak (BK Simba) – Aljaž Klinar (10th Planet)
KATEGORIJA JUNIOR (-77 kg)
Alen Stražiščar (MMA Gorillaz) – Žan Košir (Chiko Gym)
Mirza Hodžič (KBV Budo) – Leon Bedenik (Ant-Bition MB)
Saša Dakovič (10th Planet) – Aleksandar Lončar (KBV Samurai)
Taib Kličić (FCF Grosuplje) – Jakob Jereb (MMA Gorillaz)
Samo Hercog (Ant-Bition MB) – Tanai Agič (MMA Koper)
Ožbej Kuzel (Chiko Gym) – Tim Brus (Ant-Bition MB)
KATEGORIJA JUNIOR (-83 kg)
Marko Košir (Chiko Gym) – Erazem Kropf (Ant-Bition MB)
Vid Plaznik (KBV Budo) – Aljaž Raiter (KBV Budo)
KATEGORIJA JUNIOR (-93 kg)
Arian Dushaku (Borilni klub Simba) – Denis Haliti (MMA Maribor)
Aleks Apat (10th Planet) – Nal Inhitar (MMA Maribor)
KATEGORIJA SENIOR (-55 kg)
Maruša Šmigoc (ŠD Rdeči Orel) – Tamara Medved (10th Planet)
KATEGORIJA SENIOR (60–65 kg)
Tina Koščak (Martin Krpan Grosuplje) – Valerija Gojznikar (10th Planet)
KATEGORIJA SENIOR (-70 kg)
Lavdim Zogaj (MMA Kamnik) – Denis Skrbinšek (Ant-Bition MB)
KATEGORIJA SENIOR (-77 kg)
Tilen Mencigar (Ant-Bition MB) – Anej Papec (Martin Krpan Grosuplje)
David Vučenovič (Kinetika MB) – Tilen Bregant (Double B Gym)
