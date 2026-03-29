Državno prvenstvo v MMA: v ospredju dvoboj Bregant - Vučenović

Turnir predstavlja prvi uradni obračun slovenskih MMA borcev v letošnji sezoni ter začetek zbiranja točk za državno prvenstvo. Na dogodku se bodo predstavili borci iz različnih slovenskih klubov, ki bodo poskrbeli za atraktivne in borbene dvoboje. Na prvenstvu se bo odvilo 27 dvobojev v 14 različnih kategorijah. Glavni dogodek večera bo prinesel dvoboj v starejši kategoriji med Davidom Vučenovićem iz kluba Kinetika Maribor in Tilnom Bregantom iz domžalskega kluba Double B Gym, v katerem trenira tudi najboljša slovenska športnica v mešanih borilnih veščinah Monika Kučinič.

Za Breganta bo to prvi dvoboj po lanskem novembru, ko je na dogodku FNC Vikings slavil proti Blažu Emeršiču. 25-letnik se je v zadnjem obdobju ukvarjal s poškodbo vratu in trapezne mišice, zaradi česar je bil na trenutke primoran lažje trenirati. A kot sam pravi, je sedaj stanje bistveno boljše, ker daje poseben poudarek na preventivo s trikrat tedenskimi vajami v fitnesu ter vsakdanjim raztezanjem.