Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Državno prvenstvo v MMA: v ospredju dvoboj Bregant - Vučenović

Ljubljana, 29. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Tilen Bregant

MMA Zveza Slovenije bo v dvorani Maksa Pečarja v Ljubljani odprla novo tekmovalno sezono s prvim kolom državnega prvenstva. Na turnirju se bodo tekmovalci prvič predstavili pred domačim občinstvom na uradnem tekmovanju, kar omogoča, da MMA v Sloveniji še bolj pridobiva prepoznavnost kot športna disciplina. Tekmovanje je pomembno tudi v luči zbiranja točk za sezonski ranking Zveze. Prenos dogajanja lahko od 11. ure spremljate na VOYO.

FOTO: VOYO

Turnir predstavlja prvi uradni obračun slovenskih MMA borcev v letošnji sezoni ter začetek zbiranja točk za državno prvenstvo. Na dogodku se bodo predstavili borci iz različnih slovenskih klubov, ki bodo poskrbeli za atraktivne in borbene dvoboje. Na prvenstvu se bo odvilo 27 dvobojev v 14 različnih kategorijah. Glavni dogodek večera bo prinesel dvoboj v starejši kategoriji med Davidom Vučenovićem iz kluba Kinetika Maribor in Tilnom Bregantom iz domžalskega kluba Double B Gym, v katerem trenira tudi najboljša slovenska športnica v mešanih borilnih veščinah Monika Kučinič.

Za Breganta bo to prvi dvoboj po lanskem novembru, ko je na dogodku FNC Vikings slavil proti Blažu Emeršiču. 25-letnik se je v zadnjem obdobju ukvarjal s poškodbo vratu in trapezne mišice, zaradi česar je bil na trenutke primoran lažje trenirati. A kot sam pravi, je sedaj stanje bistveno boljše, ker daje poseben poudarek na preventivo s trikrat tedenskimi vajami v fitnesu ter vsakdanjim raztezanjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov trenutni amaterski izkupiček šteje 13 zmag in 4 poraze. Zmaga na tekmovanju bi mu veliko pomenila, a dolgoročno je njegov cilj osvojiti celotno državno prvenstvo do decembra. "Pričakujem atraktivno borbo in dobro pripravljenega nasprotnika. Vedno treniramo na visoki ravni, pred tekmo pa dodamo še kakšno dodatno rundo, da smo res maksimalno pripravljeni," o svojih pripravah na tekmo pravi Domžalčan.

Bo pa na turnirju nastopil tudi njegov klubski kolega Carllo Kirn, ki se je klubu pridružil pred nekaj meseci. Na vprašanje, kaj pričakuje od klubskega kolega, je odgovoril: "Pričakujem njegovo zmago. Je izjemno delaven, prijazen in hkrati zelo nevaren borec v kletki. Če bo obvladal začetno tremo, ne vidim večjih težav."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako se bo razpletel dvoboj med Tilnom Bregantom in Davidom Vučenovićem ter ostalimi tekmujočimi, pa si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu jutri od 11. ure dalje na VOYO.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615