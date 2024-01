Du Plessis premagal Stricklanda in postal prvi južnoafriški prvak v UFC-ju

Še pred du Plessisom je po več kot desetih letih v UFC-ju nova prvakinja ženske bantamske kategorije postala Raquel Pennington, ki je po zaslugi odlične kondicijske pripravljenosti in dominantne borbe v stoje ugnala Brazilko Mayro Bueno Silva. Penningtonova je uspelo šampionski pas osvojiti v drugem poskusu, saj je bila prvič neuspešna pred več kot petimi leti, ko je izgubila proti Amandi Nunes.

"Bilo je dolgih pet let, preplezati sem morala gore, da sem se prišla do tega pasu. Tako da vsi, ki lovite svoje sanje in vam ljudje govorijo, da jih ne morete doseči, verjemite vase, ker je to točno to, kar sem počela jaz," je po najpomembnejši zmagi v karieri povedala 35-letna Američanka. Potem ko se je zahvalila ženi Tecii Torres, trenerjem in sparing partnerjem, ki so ji pomagali pri osvojitvi cilja, je nekaj besed namenila naslednji tekmici Julianni Peni: "Julianna, spravi se skupaj in se podpiši na črtkano črto. Na to borbo čakam že deset let."