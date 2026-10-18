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Daniel Dubois prepričljivo ubranil naslov svetovnega prvaka WBO

London, 18. 10. 2026 13.14 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Daniel Dubois

Britanski boksar Daniel Dubois je v londonski dvorani O2 Areni uspešno ubranil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBO. V povratnem dvoboju je premagal rojaka Fabia Wardleyja. V predajo ga je prisilil v drugi rundi, potem ko je Wardleyjeva ekipa priznala poraz in vrgla brisačo v ring.

Devetindvajsetletni Daniel Dubois je silovito začel dvoboj in Fabia Wardleyja z močnim desnim direktom poslal na tla že po 17 sekundah dvoboja. Enaintridesetletni Wardley se je pobral, vendar je bil že v prvi rundi blizu poraza. Dvakratni svetovni prvak ga je stisnil ob vrvi in ga zasul z udarci, pred prekinitvijo pa je Wardleyja rešil zvonec, ki označuje konec runde. V drugi rundi je Dubois nadaljeval napade. Wardley se je vse težje branil, zato so iz njegovega tabora v ring vrgli brisačo v znak predaje. Sodnik Steve Gray je dvoboj prekinil po dveh minutah in 21 sekundah druge runde.

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"Fabio je odličen borec. Z mano se je v ringu pomeril že drugič, a zdaj je moj čas, moje obdobje," je po zmagi dejal Dubois, znan tudi pod vzdevkom Dinamit Daniel Dubois oziroma DDD ali trojni D oziroma Triple D. "Že od začetka sem imel jasen namen – neusmiljen namen. To je bil povratni dvoboj, ki se je končal natanko tako, kot so vsi pričakovali." Dubois je Wardleyja premagal tudi v njunem prvem dvoboju maja letos v Manchestru. Takrat je po dramatičnem obračunu, v katerem je sam dvakrat pristal na tleh, v 11. rundi ustavil rojaka in mu odvzel naslov WBO. Wardley je imel pred prvim dvobojem v profesionalni karieri še neodločen izid, po drugem porazu proti Duboisu pa je njegov izkupiček 20 zmag, dva poraza in en neodločen dvoboj. Dubois ima 24 zmag in tri poraze.

Daniel Dubois in Fabio Wardley
Daniel Dubois in Fabio Wardley
FOTO: Profimedia

"Vedno sem se pomeril z najboljšimi nasprotniki – najtršimi, največjimi, najmočnejšimi in najnevarnejšimi borci. Nič ni sramotnega v tem, da se preizkusiš proti najboljšim. Daniel je dokazal, da se lahko po neuspehu vrneš in uspeš. To nameravam storiti tudi sam," je dejal Wardley. Dubois je pred tem osvojil naslov po različici IBF, ki ga je julija 2025 izgubil proti Ukrajincu Oleksandru Usiku. Junija 2024 je v dvoboju s Hrvatom Filipom Hrgovićem osvojil začasni naslov IBF, pozneje pa postal polnopravni prvak. Usik se je namreč odpovedal naslovu. Hrgović, ki je avgusta letos premagal Britanca Mosesa Itaumo in osvojil naslov IBF, si je sobotni dvoboj ogledal ob ringu in Duboisa izzval na obračun za združitev naslovov.

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"Za Daniela je bil to lahek večer. Dobro je opravil delo in hitro zmagal. Torej si marca pripravljen na dvoboj z mano, kajne, Daniel?" je dejal Hrgović. Duboisov promotor Frank Warren je ob tem opozoril, da se bo moral Hrvat morda najprej pomeriti z drugimi izzivalci. Dubois si želi ponovnega dvoboja z Usikom. "Želim si povratni dvoboj z njim. Rad bi dobil nazaj svoj stari pas in zavladal v tej kategoriji," je še dejal britanski boksar.

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Daniel Dubois boks težka kategorija WBO Fabio Wardley

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