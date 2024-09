Dubois pred 96.000 ljubitelji boksa nokavtiral Joshuo

Dubois, znan tudi pod vzdevkom dinamit, je boj za pas po različici IBF napovedal že konec junija, ko je ukrajinski zvezdnik Oleksandr Usik le nekaj tednov za tem, ko je postal nesporni vladar težke kategorije, potrdil, da se zanj ne bo boril. 37-letni Usik je imel v lasti pasove po verzijah IBF, WBA, WBC in WBO, vendar se je moral zaradi pogodbenih obveznosti do povratnega dvoboja z Britancem Tysonom Furyjem odpovedati dvoboju za ohranitev IBF pasu.

"Ali se niste zabavali?! Pot do sem je bila dolga. Hvaležen sem, da sem v tem položaju. Sem gladiator, sem bojevnik do bridkega konca. Želim priti na vrh tega športa in izkoristiti svoj potencial," je še v ringu po dvoboju dejal Dubois, ki je prišel do 22. zmage v profesionalni karieri (22-2-0).

Joshua je bil po četrtem in obenem najtežjem porazu v karieri razumljivo razočaran: "Kot ekipa smo bili danes enostavno prekratki. Čestitam tekmecu in njegovi ekipi. Preden sem prišel sem, sem si vedno govoril, da sem borec za življenje. Imel sem natančnega in zelo hitrega nasprotnika, naredil pa sem veliko napak."