Dva japonska boksarja umrla po dvoboju

Kot je WBO objavil na Instagramu, je 28-letni Hiromasa Urakawa "tragično podlegel poškodbam" po dvoboju z Yojijem Saitom . Po podatkih Japonske boksarske komisije je športnik utrpel možgansko krvavitev. Po osmih rundah lahke kategorije je Urakawa dvoboj izgubil s tehničnim nokavtom.

"Boksarski svet je šokiran in globoko užaloščen zaradi tragične smrti dveh boksarjev," je predsednik WBC Mauricio Sulaiman dejal na platformi X.

Po podatkih WBC je Shigetoshi Kotari umrl pri 28 letih zaradi posledic poškodbe možganov. Po podatkih Japonske boksarske komisije je šlo prav tako za možgansko krvavitev.

Po dvanajstih rundah dvoboja proti Yamatu Hati, ki se je končal z neodločenim izidom, je boksar superperesne kategorije izgubil zavest in je bil takoj nato operiran v bolnišnici.