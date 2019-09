Dvoboj Eme Kozin bo vrhunec spektakla v dvorani Stožice

Ema Kozin bo v Ljubljani branila naslov svetovne prvakinje po verziji WBF, obenem pa se bosta boksarki potegovali tudi za naslove po verzijah WBC Diamond, IBA in IBO."Cel večer je zgodovinski spektakel. Spisek borb je fenomenalen in predstavile se bomo tudi tri slovenske borke. Upam, da bo to vzpodbudilo še druga dekleta, da se odločijo za borilne veščine," je ob pogledu na spisek 14 napovedanih borb v MMA, K1 in boksu povedala Kozinova. O nasprotnici iz Švedske Marii Lindberg pa pravi: "Je izredno izkušena in pričakujem težko borbo. A tudi zase vem, da še nikoli nisem bila tako pripravljena kot zdaj, zato pričakujem zmago."To pričakuje tudi Redžo Ljutić , ki skupaj z Rudijem Pavlinom skrbi za pripravo najboljše slovenske boksarke: "Ema ima vse močnejši udarec, veliko pa delamo tudi na hitrosti. To je nujno, saj je tekmica najmočnejša doslej, a če se bomo držali načrtov, pričakujem zmago."

Za naslov po verziji CFC se bo boril tudi Bojan Kosnedar , ki upa, da bo prav dvoboj v Stožicah s Srbom Slavoljubom Mitićem nov začetek preboja na velika tekmovanja. "Hvala za priložnost po štirih letih slabših dosežkov. Obljubljam, da je črni čas v mojem življenju za mano in želim si, da se bo to videlo tudi v ringu. Zame bo 6. oktober lahko začetek nove poti v Evropi in v svetu."

Skupaj je na spisku 14 borb. Monika Kučinić se bo v boju z Italijanko Irene-Reggio potegovala za naslov svetovne prvakinje WCTS v borilni veščini K1. "Organizatorjem bi se zahvalila za veliko priložnost pred domačim občinstvom. Tekmico že analiziram in dala bom vse od sebe," pravi Zasavka. Nekdanja judoistka Tajda Ratajc se bo z Elisabeth Rodriguez iz Venezuele borila za pas verzije CFC."Upam, da bomo s težkimi nasprotniki napolnili Stožice. Tudi sam pričakujem napet obračun, upam pa, da mi bo tudi to borbo uspelo dobiti v parterju."

Med ostalimi dvoboji nedvomno velja izpostaviti še nastop boksarja Andreja Bakoviča, ki je konec tedna dosegel deveto zmago v profesionalni karieri. "Zame bo prav ta tekma nekaj posebnega. Pred domačin občinstvom v Ljubljani me čaka prvi profesionalni nastop in to za jubilejno 10. zmago. Upam, da me bo občinstvo poneslo do nje."

A Stožice ne bodo le športno obarvane. Dvoboj bodo pospremili slovenski rock glasbeniki iz skupin 7 Days in May in John F. Doe, ob koncu pa prireditelji obljubljajo še krajši koncert presenečenja z drugimi glasbeniki. "Borilne veščine in rock odlično sodita skupaj. Zame je dogodek zelo pomemben, saj sem sam velik navijač. V čast mi je, da sem del tega," je o sodelovanju športa in rocka povedal legendarni Tomi Meglič.