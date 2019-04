Dvoboj Joshue in Millerja zaradi pozitivnega vzorca Američana odpovedan

Jarrellu Millerjuso vzorec vzeli 20. marca, ta pa je bil pozitiven na rastni hormon, ki je na seznamu prepovedanih poživil Svetovne protidopinške agencije (WADA). V prejšnjem tednu so mu vzeli še en vzorec in tudi ta je bil pozitiven, zato so njegov dvoboj z Joshuo, ki bi moral biti 1. junija v kultni dvorani Madison Square Garden v New Yorku, odpovedali.

"V Salita Promotions in Greg Cohen Promotions smo močno razočarani nad temi ugotovitvami in se počutimo grozno, da bodo navdušenci boksa ostali brez enega potencialno odličnega dvoboja," sta Millerjeva promotorja Dmitrij Salitain Greg Cohenpovedala ameriški mreži ESPN.

'Zamočil sem'

Miller, ki je po 24 profesionalnih dvobojih še nepremagan, je v preteklosti že imel devetmesečno prepoved kalifornijske športne komisije, potem ko je bil leta 2014 v kickboxu pozitiven na metilheksanamin.

"Zamočil sem. Bilo je veliko načinov, kako bi lahko rešil situacijo, a sem se je lotil narobe in zdaj plačujem ceno tega. Zapravil sem veliko priložnost in hudo mi je. Moje srce trenutno krvavi, prizadel sem družino, prijatelje, ekipo, navijače," je v video sporočilu na Instagramu dejal Miller, ki je dodal še, da bo to napako popravil in se vrnil boljši. Joshua še vedno načrtuje prvi dvoboj na ameriških tleh, v njegovem taboru bodo za junijsko borbo poskušali najti drugega nasprotnika.