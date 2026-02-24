Dvoboj Mayweather - Pacquiao septembra v Las Vegasu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V zgodovini je ostal z zlatimi črkami zapisan njun dvoboj iz leta 2015. Le nekaj dni potem ko je 48-letni Floyd Mayweather objavil vrnitev v ring, pa je Netflix, ki bo dvoboj prenašal, objavil dvoboj z leto dni mlajšim Filipincem. "S Floydom sva svetu ponudila še vedno največji dvoboj v zgodovini boksa. Navijači so čakali dovolj dolgo - zaslužijo si povratni obračun. Želim si, da Floyd v svoji profesionalni karieri doživi en poraz in se vedno spominja, kdo mu ga je zadal," je v skupni izjavi za javnost dejal 47-letni Manny Pacquiao.

Floyd Mayweather FOTO: Profimedia

Mayweather je leta 2015 premagal Pacquiaa po točkah, dvoboj je prinesel rekordnih 4,6 milijona nakupov plačljivega prenosa. Američan naj bi z zmago zaslužil okoli 300 milijonov dolarjev, dvoboj pa ostaja finančno najuspešnejši v zgodovini, saj je ustvaril več kot 600 milijonov dolarjev prihodkov. "Mannyja sem že enkrat premagal. Tokrat bo izid enak," pa napoveduje za povratni dvoboj. Mayweather se je leta 2017 športno upokojil neporažen po 50 profesionalnih dvobojih, čeprav je odtlej nastopal v ekshibicijskih borbah, med drugim ga to pomlad čaka še obračun z legendarnim Mikom Tysonom.