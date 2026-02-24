Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Dvoboj Mayweather - Pacquiao septembra v Las Vegasu

Las Vegas, 24. 02. 2026 08.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Manny Pacquiao in Floyd Mayweather

Boksarski legendi Floyd Mayweather in Manny Pacquiao se bosta 19. septembra v dvorani Sphere v Las Vegasu pomerila na dolgo pričakovanem povratnem obračunu najdonosnejšega dvoboja v zgodovini boksa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zgodovini je ostal z zlatimi črkami zapisan njun dvoboj iz leta 2015. Le nekaj dni potem ko je 48-letni Floyd Mayweather objavil vrnitev v ring, pa je Netflix, ki bo dvoboj prenašal, objavil dvoboj z leto dni mlajšim Filipincem. "S Floydom sva svetu ponudila še vedno največji dvoboj v zgodovini boksa. Navijači so čakali dovolj dolgo - zaslužijo si povratni obračun. Želim si, da Floyd v svoji profesionalni karieri doživi en poraz in se vedno spominja, kdo mu ga je zadal," je v skupni izjavi za javnost dejal 47-letni Manny Pacquiao.

Floyd Mayweather
Floyd Mayweather
FOTO: Profimedia

Mayweather je leta 2015 premagal Pacquiaa po točkah, dvoboj je prinesel rekordnih 4,6 milijona nakupov plačljivega prenosa. Američan naj bi z zmago zaslužil okoli 300 milijonov dolarjev, dvoboj pa ostaja finančno najuspešnejši v zgodovini, saj je ustvaril več kot 600 milijonov dolarjev prihodkov. "Mannyja sem že enkrat premagal. Tokrat bo izid enak," pa napoveduje za povratni dvoboj. Mayweather se je leta 2017 športno upokojil neporažen po 50 profesionalnih dvobojih, čeprav je odtlej nastopal v ekshibicijskih borbah, med drugim ga to pomlad čaka še obračun z legendarnim Mikom Tysonom.

Preberi še Nov dvoboj Mayweather-Pacquiao, zaenkrat le na družbenih omrežjih

Pacquiao, prav tako večkratni svetovni prvak, se je leta 2021 umaknil iz boksa za štiri leta, ko je med drugim neuspešno kandidiral za predsednika Filipinov. Lani se je vrnil v ring in v Las Vegasu remiziral z Mariom Barriosom. Govorice o povratnem dvoboju Mayweather - Pacquiao krožijo že leta, ugibanja pa so se okrepila prejšnji teden, ko je Američan napovedal vrnitev v ring.

boks Mayweather Pacquiao

Mayweather se vrača v profesionalni boks

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
vizita
Portal
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Britanec s hišo za 1 euro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 euro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
okusno
Portal
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Izvrstna sladica s kremno in sočno sredico
Izvrstna sladica s kremno in sočno sredico
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543