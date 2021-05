Dvoboj preobratov: Josh Taylor postal nesporni vladar polvelterske kategorije

Zelo redko se v svetu boksa zgodi, da v neki kategoriji dobimo enotnega prvaka, ki obvladuje vse štiri velike boksarske organizacije WBC, WBA, IBF in WBO. To ponavadi preprečujejo velike televizijske hiše, pohlepni menedžerji, organizacije same in včasih celo borci sami.

Toda tokrat, na srečo vseh ljubiteljev plemenite veščine, nihče ni posegel v tok usode, ki je v središču lasvegaškega ringa združila Josha Taylorja (prvaka po organizacijah WBA in IBF) ter Joseja Ramireza (prvaka po organizacijah WBC in WBO). Oba do tega dvoboja neporažena borca sta imela veliko za dokazati, predvsem pa borilni svet opozoriti na to, da si zaslužita veliko večjo prepoznavnost kot sta jo doslej dobila.

Dvoboj je že v samem začetku pokazal, da so bila pričakovanja boksarskih strokovnjakov opravičena. Agresiven pristop obeh stilsko različnih borcev je že v prvi rundi dal slutiti, da nas to noč čaka nekaj posebnega. Skozi prvih pet rund je večinoma pobudo imel Ramirez, ki je bil agresivnejši in tudi natančnejši. Uspešno je napadal telo Taylorja, ga nekajkrat celo resneje ogrozil, vendar škotski junak se ni dal. V trenutkih, ko bi mnogi drugi borci začeli popuščati, je Taylor ugriznil v ščitnik za zobe in nudil trdovraten odpor nevarnemu Ramirezu.

Potem pa je v šesti rundi sledil preobrat. Ramirez je pogumno jurišal v še en napad, ko ga je prestregla izjemno natančna Taylorjeva levica in ga poslala na tla. Ramirez se je seveda pobral in tudi sam krenil v napad. V naslednji rundi pa je zanj sledil nov šok. Taylor, ki se je, kljub daljšim rokam, zelo dobro prilagodil na borbo iz klinča in majhne distance, je v eni od izmenjav sprožil silovit levi aperkat, ki je Američana mehiških korenin znova poslal na tla. Tokrat je bil Ramirez v hudih težava, do konca runde pa je bila slaba minuta. Zdi se, da je Ramirezu pomagal tudi sodnik Kenny Bayless, ki mi je po štetju omogočil še nekaj dodatnih sekund preverjanja ravnotežja - ravno prav, da se je runda toliko približala h koncu, da Taylor ni uspel postaviti pike na i.