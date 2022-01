Dvoboj velikanov je potrjen: Tyson Fury se bo končno lotil Dilliana Whyta

Odločitev naj bi tudi omogočila Anthonyju Joshui, da se po porazu proti Oleksandru Usyku z Ukrajincem znova bori za naslove IBF, WBA in WBO. Pred potrditvijo borbe med Furyjem in Whytom so se namreč zastopniki Furyja in Usyka pogajali o borbi, ki bi naslove WBC, WBA, WBO in IBF znova združila, vendar so zastopniki Usyka za propad pogajanj okrivili Furyja. Ta pa je v minulih mesecih večkrat na svojem profilu na Twitterju žalil in izzival vse tri zgoraj omenjene boksarje.