Dvorana Kodeljevo bo to soboto v znamenju boksa

V glavni borbi večera se bo prvič med profesionalci predstavil Nejc Petrič , ki je lani na evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi kot prvi Slovenec osvojil medaljo na prvenstvu stare celine. Po enem največjih uspehov v zgodovini slovenskega amaterskega boksa, se je Petrič, ki je dolgo časa nabiral bogate izkušnje med amaterji, odločil, da prestopi med profesionalce. Na Kodeljevem bo Petriča v ringu pričakal Dimitri Tsiklauri , ki je pripravljen pokvariti slavje domače publike. Gruzijec bo v Slovenijo prišel z dobro popotnico, saj je po treh porazih vknjižil prvo zmago med profesionalci.

Še pred Petričem se bo na Kodeljevem predstavil njegov klubski kolega Alen Šišić. Ljubljančan, ki boksa kategorijo višje od Petriča, je svoja prva profesionalna nastopa zaključil s predčasnima zmagama in to bo poskusil storiti tudi v tretje. To mu bo poskusil preprečiti izkušeni borec iz Bosne in Hercegovine Srdjan Nikolić, ki že ima izkušnje s slovenskimi boksarji, saj se je februarja neuspešno boril proti Andreju Bakoviću.