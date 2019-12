Eddie Hearn: Joshua se bo pomeril s Furyjem, četudi ta ne premaga Wilderja

Anthony Joshua je 7. decembra obračunal z Andyjem Ruizom in zanesljivo slavil.

Deontay Wilder in Tyson Fury se bosta predvidoma pomerila 22. februarja. Na prvem medsebojnem dvoboju, ki se je lani decembra odvil v Los Angeles, zmagovalca nismo dobili. Kontroverzna deljena sodniška odločitev je poskrbela, da se bosta boksarska superzvezdnika znova pomerila, zmagovalec pa se bo kasneje po vsej verjetnosti udaril z Joshuo.

Anthony Joshua je pred časom ugnal Andyja Ruiza mlajšega in si povrnil naslove v verzijah IBF, WBO, IBO. Vse je tako nared, da se bo Anglež pomeril z zmagovalcem dvoboja Wilder-Fury za naslov nespornega vladarja težke kategorije.

A predvsem otoški ljubitelji boksa bi si ne glede na razplet nedvomno želeli videti obračun med lokalnima ‘herojema’. Tega se zaveda tudi Eddie Hearn, ki je za iFL TVdejal: "Joshua in Fury se bosta zagotovo pomerila med seboj. Četudi izgubi, bo do dvoboja prej ali slej prišlo. Za Wilderja tega ne morem trditi.



Če pa bi 'Gipsy King' premagal slovitega Američana, bi bil obračun rojakov skoraj že zagotovljen. Furyjeve zmage si zato želi tudi Joshua sam, ki se mu je pred dnevi celo ponudil kot sparing partner v pripravah na februarski obračun. 31-letnik je ponudbo sprejel, s čimer pa se ni strinjal njegov zastopnik Frank Warren: "To je neumna ideja. Če bi bil jaz na Joshuinem mestu, bi počakal na dvoboj. Naj navijači vidijo, kakšno je razmerje med njima. Fury je Wilderja sposoben ugnati tudi brez njegove pomoči, zato je bolje, da bi se štedil za morebitni obračun v prihodnosti."