Eden boljših boksarskih večerov na VOYO: Lomačenko vs. Campbell in Povetkin vs. Fury

V sloviti londonski areni O2 se bosta udarila favorizirani ukrajinski boksar Vasil Lomačenko in peti na svetovni jakostni lestvici Luke Campbell. Domačina iz Kingston upon Hulla čaka izjemno težka naloga, ko bo izzval svetovnega prvaka. Na kocki bo veliko – trije pasovi po različicah WBC, WBA in WBO. Lomačenko, ki že vrsto let prebiva in trenira v Kaliforniji, je v karieri poklicnega boksarja vpisal zgolj en sam poraz, ta je prišel na njegovi drugi borbi leta 2014 proti Orlandu Salidu po deljeni sodniški odločitvi. Na drugi strani ima Campbell na kontu dva poraza, tudi on nikoli ni predčasno zaključil na tleh, ta pa sta prišla protiJorgeju Linaresu inYvanu Mendyju (oba po deljeni sodniški odločitvi), ki se mu je sicer prav lani oddolžil za poraz.