Najboljši boksar na svetu medene tedne preživlja pri južnih sosedih

Pred tremi tedni je Canelo (njegov vzdevek in izraz, ki v Mehiki pomeni cimet in označuje rdečelasce) Alvarez združil šampionske pasove z dominanto predstavo v super srednji kategoriji proti Billyju Joeu Saundersu(že pred tem je osvojil naslove v srednji kategoriji), le nekaj dni zatem pa je oženil dolgoletno spremljevalko Fernando Gomez. In za medene tedne je izbral kar nam sosednjo Hrvaško. Gre za enega najbogatejših športnikov na svetu (leta 2018 je z DAZN podpisal petletno pogodbo v vrednosti 300 milijonov evrov), a je (skromno) izbral relativno neprestižno lokacijo, hrvaški Jadran. Potovanje bo nadaljeval v Črni gori, še dodajo hrvaški mediji, ti omenjajo tudi, da se je nekaj časa Canelo Alvarez mudil v Dubrovniku.