Eden najboljših boksarjev rokavice obesil na klin

"Hvaležen sem za vsako zmago in poraz v ringu in izven njega. Hvaležen sem, da mi je ob koncu kariere postalo jasno, v katero smer se mora človek usmeriti, da doseže pravo zmago, ne le v ringu. Bogu se zahvaljujem za poštene, čudovite in prijazne starše, za njihovo skrb, ljubezen in toplino, ki sem jo čutil vse življenje. Oče me je naučil ne le boksati, temveč tudi, kako biti vzornik svojim otrokom. V življenju in v telovadnici sem naredil veliko napak, vendar mi je vedno stal ob strani in me po potrebi popravljal. Imam veliko toplih spominov. Družina mi je vedno stala ob strani, sodelovala pri zmagah in čutila bolečino ob porazih," je v videju s katerim je naznanil športno upokojitev povedal Vasilij Lomačenko.