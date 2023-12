Edwards bo drugič branil naslov prvaka, Covington pa tretjič napadal

Najmočnejša organizacija mešanih borilnih veščin na svetu zaključuje leto v velikem slogu. UFC bo namreč leto zaključila z borilnim spektaklom številka 296, ki bo ta konec leta potekal v Las Vegasu, kjer bosta šampionski pas branil Leon Edwards v velterski in Alexandre Pantoja v mušji kategoriji. UFC 296 si boste lahko v nedeljo ob 4.00 v živo ogledali na VOYO!

Za konec izjemno razburljivega leta v UFC-ju bomo v glavni borbi zadnjega borilnega spektakla ameriške organizacije letos videli težko pričakovan obračun za naslov prvak v velterski kategoriji. Colby Covington, ki je bil v tovrstni borbi dvakrat že neuspešen, bo tokrat izzval Leona Edwardsa, ki je avgusta lani presenetil vse in z nokavtom v zadnji minuti borbe premagal dolgoletnega prvaka Kamaruja Usmana. Anglež jamajških korenin, ki poraza ne pozna že skoraj osem let, je naslov prvaka proti Usmanu marca letos na domačih tleh tudi prvič uspešno obranil, za drugo obrambo pa bo moral stopiti na nasprotnikova tla.

Covington je namreč prepričan, da bo tudi vpričo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, naslov prvaka vrnil na ameriška tla. A 35-letnega nekdanjega rokoborca čaka težko delo, saj je 'Rocky' proti Usmanu dokazal, da zna dobro braniti rušenja, za katere specialist je borec iz Floride. Kot že ničkolikokrat, bomo spremljali klasični obračun dveh različnih slogov: rokoborbe in kikboksa, a zmago lahko le en. Ali bomo že 12. letos slišali "and new" pa si lahko v soboto ob 4.00 v živo ogledali na VOYO!

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V predzadnji borbi večera pa bo potekala še druga borba za naslov prvaka na UFC-jevem zaključnem dogodku leta. Šampionski pas bo prvič branil Alexandre Pantoja, ki je julija letos še tretjič v karieri premagal dotedanjega prvaka Brandona Morena in tako po več kot šestih letih v UFC-ju postal nesporni prvak. 33-letni Brazilec bo pas branil proti staremu znancu Brandonu Royvalu, ki si je borbo za naslov prvaka prislužil s tremi zaporednimi zmagami, zadnje dva nasprotnika pa je zaključil že v prvi rundi. 31-letnik iz Denverja je zadnji poraz doživel prav proti Pantoji, ki je bil v njunem prvem medsebojnem boju boljši avgusta 2021.

icon-expand Alexandre Pantoja bo prvič branil naslov prvaka FOTO: AP

Izjemno pomembna borba v velterski kategoriji bo tudi spopad petega in šestega na lestvici izzivalcev prvaka Shavkat Rakhmonov in Stephen Thompson. Kazahstanski borec je od prihoda v UFC naravnost navdušil in se s petimi zaporednimi zmagami hitro povzpel med najboljšo peterico v svoji kategoriji. 29-letni 'Nomad' v profesionalni karieri sicer poraza še ne pozna, kar pa je še bolj impresivno pa je dejstvo, da je vseh 17 dosedanjih zmag dosegel s predčasnim zaključkom. Tokrat ga čaka verjetno najtežje delo doslej, 11 let starejši Thompson, sicer nekdanji dvakratni izzivalec za naslov prvaka, ki zadnje čase beleži mešan uspeh. Po porazih proti Gilbertu Burnsu in Muhammadu Belalu, ki bo na UFC 296 služil kot rezervni borec za glavno borbo večera, se je vrnil z odlično predstavo proti Kevinu Hollandu, konec julija pa bi se moral pomeriti še proti Michelu Pereiri, a je ta zgrešil težo in borba je odpadla. Zmagovalec njune borbe bi si lahko z impresivno zmago bržkone zagotovil borbo za naslov prvaka.

icon-expand Shavkat Rakhmonov FOTO: AP

V lahki kategoriji pa se bosta pomerila veteran Tony Ferguson in obetavni mladenič Paddy Pimblett. Nekdanji začasni prvak Ferguson, ki je bil nekoč strah in trepet lahke kategorije, je zadnjih šest borb izgubil na prepričljiv način, zato mnogi ljubitelji mešanih borilnih veščin močno upajo, da bo to za Fergusonovo dobro njegova zadnja borba, čeprav se sam vprašanjem o športni upokojitvi izogiba. Pimblett na drugi strani pa se mora navijačem odkupiti za slabo predstavo, ki jo je uprizoril v svoji zadnji borbi proti Jaredu Gordonu, ki jo je po mnenju večine izgubil, po mnenju sodnikov pa jo je dobil in tako vknjižil še svojo četrto zaporedno zmago pod okriljem UFC-ja.

icon-expand Paddy Pimblett FOTO: AP