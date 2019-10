Kozinova pred spektaklom v Stožicah: Pripravljena sem za težkih 10 rund

Pred Emo Kozin je zagotovo najtežja preizkušnja v dozdajšnjem delu kariere, saj se bo za naslov diamantnega pasu pomerila s kar 22 let starejšo borko iz Švedske Mario Lindberg.



Slednja je v slovensko prestolnico prispela z jasnim ciljem, a tudi komaj 20-letna Ljubljančanka ima svojo računico, po kateri naj bi v desetih rundah le uspela zlomiti odpor neprimerno izkušenejše tekmice. "Nikdar prej nisem s takšno nestrpnostjo pričakovala katerega od dvobojev, kot pričakujem današnjega v Stožicah. Menim, da sem odlično pripravljena za dolgih in napornih 10 rund. Zavedam se kakovosti svoje nasprotnice, a storila bom vse, kar je mojih močeh, da se na koncu razveselim zmage. Vsi domači borci smo vložili vsak atom energije, da ta borilni dogodek uspe do popolnosti. Za piko na pa si želim še čimbolj polnih Stožic," se prednosti domačega prizorišča še kako dobro zaveda Kozinova, ki bi si z morebitno zmago na stežaj odprla vrata do še močnejših preizkušenj.