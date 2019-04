Kozinova oktobra v Stožicah v lov na pas WBC, želja je Nikki Adler

Najboljšo slovensko boksarko Emo Kozin 6. oktobra v Stožicah čaka borba za šampionski pas različice WBC, so predstavili v njenem taboru. Velika želja za borbo je nemška boksarka hrvaških korenin Nikki Adler. Kozinova priznava, da bo ta borba (pred domačimi navijači) vrhunec njene kariere.

Ema Kozin, ki je tekom poklicne boksarske kariere še neporažena, želi po osvojitvi pasov WBF in Wiba iti še korak dlje. Iz njene ekipe so danes sporočili, da bo 6. oktobra v ring stopila pred domačimi navijači, in sicer v Stožicah. Velika želja za nasprotnico, ki pa še ni potrjena, je 32-letna nemška predstavnica Nikki Adler. "To ime me že kar dobro leto spremlja. Že prej sem izrazila željo, da bi se z njo pomerila. Mislim, da ker gre za pas WBC, bo ta izziv lažje sprejela. Komaj čakam in želim si obračuna z njo. Upam, da bo sprejela," je našemu novinarju Gašperju Jakominu zaupala Ema Kozin. "To je najvišja stopnička do zdaj, kar velik korak naprej, a mislim, da sem pripravljena na to," je še dodala Ljubljančanka, ki pravi, da si močno želi boksati pred domačimi navijači.

"Devet let garanja. Devet let odpovedovanja. Ne samo Eme, ampak cele ekipe, ki se je v tem času ustvarjala. Vsi vemo, kaj pomeni WBC. To je največja organizacija, ne samo v moški ampak tudi ženski boksarski sferi. Upam, da v tem času, ko Ema dozoreva v odlično boksarko, da se bodo tudi odlične boksarke začele odzivati, ker bo to kvaliteto Eminega boksa samo še nagradilo," pa je povedal trener Eme Kozin Rudolf Pavlin. Ta je razkril, da bo priprava na ta obračun, v kolikor bo prišlo do dvoboja z Adlerjevo, precej drugačna, kot so bili dosedanji treningi.